Сайгаки перестали быть исчезающим видом

Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Переход сайгака из категории «Высокого риска исчезновения» в категорию «Меньшего риска» стал результатом значительного роста численности вида в Казахстане, так как более 98% мировой популяции сайгаков сосредоточено именно в РК.

Saiga tatarica / redbookrf.ru

Международный союз охраны природы (МСОП) объявил о переходе сайгака (Saiga tatarica) из категории «Находящийся на грани исчезновения» в  категорию «Находящийся в состоянии, близком к угрожаемому» в международном Красном списке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии.

Отмечается, что переход сайгака из категории «Высокого риска исчезновения» в категорию «Меньшего риска» стало результатом значительного роста численности вида в Казахстане, так как более 98% мировой популяции сайгаков сосредоточено именно в РК.

Комплекс государственных мер по охране и учетам вида позволил добиться значительных успехов в сохранении и восстановлении популяции сайгаков в республике - от 21 тыс. особей в 2003 г., до 1 млн. 915 тыс. особей в 2023 г. (по данным учета весны 2023 года предокотная численность сайгака в Казахстане составила 1 915 000 особей и превысила максимальную численность периода КазССР в 1 200 000 особей).

С 2006 года правительством Казахстана были созданы и расширены особо охраняемые природные территории в местах обитания сайгака общей площадью 5 081 485 га. В том числе это создание государственных природных резерватов «Иргиз-Торгай», «Алтын Дала» для охраны бетпакдалинской популяции сайгаков и резервата «Бокейорда»  - для уральской популяции.

Для координации и усиления действий с другими странами ареала с 2006 году между Казахстаном, Россией, Узбекистаном и Туркменистаном действуют договоренности в рамках Меморандума о взаимопонимании относительно сохранения, восстановления и устойчивого использования антилопы сайги. Данный документ принят в исполнении международных обязательств стран как сторон Конвенции по мигрирующим видам диких животных (CMS).

Системный подход в учетах и охране вида, а также сотрудничество с научными и общественными организациями, позволили стабилизировать численность сайгаков и создать объективную основу для их устойчивого использования, добавили в министерстве.

#экология #сайгаки #популяция

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