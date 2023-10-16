В Казахстане начнут отстрел сайгаков

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Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев поделился на брифинге в СЦК планами касательно регулирования численности сайгаков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство Kazinform.

"В соответствии с биологическим обоснованием, рекомендовано два вида регулирования численности. Первый – коралевый метод, когда устанавливаются сети (загоны - прим. ред.), это мероприятие обычно проводится днем. Второй – отстрел в ночное время. Сначала мы решили идти по первому пути, но из-за погодных условий и отсутствия эффективного использования транспорта запланировали второй метод. Я не буду уходить от ответа – регулирование численности необходимо", - сказал Ерлан Нысанбаев.

По его словам, на сегодня численность сайгаков превысила исторические показатели.

"Это произошло ввиду естественного регулятора, таких как волк. Раньше джут и засуха приводили к тому, что пастбища ухудшались и не было кормов. Кроме того, были болезни. Сегодня же популяция разрослась так, что наносит урон сельскому хозяйству. Мы говорим об ущербе более 12 млрд тенге. На сегодня мы отловили более 90 голов", - добавил министр.