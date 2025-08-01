И все ничего, если бы это не был всемирно известный миллиардер и глава компании Astronomer, которая занимается искусственным интеллектом и обработкой данных и оценивается в 1,2 млрд долларов. И если бы солист группы Крис Мартин с юмором не прокомментировал, увидев на большом экране их попытку скрыться от камеры: «Либо у них роман, либо они очень стеснительные».

Это видео моментально стало вирусным в соцсетях. Супруга Энди Байрона Меган удалила свою страницу в Facebook. А позже, поговаривают, подала на развод. Сам же горе-любовник вынужден был уйти из компании, дабы не очернять ее репутацию. В общем, в считаные секунды потерял и семью, и прибыльный бизнес. А еще заработал невиданную популярность в Интернете, однако пойдет ли она ему на пользу – большой вопрос.

Не успело в нашем интернет-пространстве утихнуть обсуждение этого любовного скандала, как разгорелся новый, куда пикантнее и ближе. На селекторном совещании Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана опростоволосился чиновник из Самарканда.

Забыв, по всей видимости, выключить камеру в Zoom, этот темпераментный госслужащий усадил на колени женщину приятной внешности. Сколько продлилась столь щекотливая ситуация и чем конкретно занимались эти двое в рабочем кабинете, не уточняется. Но один из участников планерки подло заскринил экран и выложил в Интернет, после чего самаркандского чиновника и его подчиненную с треском уволили.

«Он не нанес никакого ущерба государству», «Не применял насилия к подчиненным и гражданам», «В его действиях нет признаков харрас­мента», – тут же вступились за горячего узбекского парня мужчины. Вплоть до того, что приписывали ему «создание в коллективе неформальной и дружелюбной атмосферы». «Да и вообще, давно доказано, что служебные романы повышают производительность труда!» – поддерживали любвеобильного собрата альфа-самцы.

Вот только вряд ли так же дружно вступились в этих случаях за своих боевых подруг женщины. Наверняка большинство из них вспомнили (или даже просто представили), как подло изменяли им мужья с коллегами-вертихвостками, как напрягаются они каждый раз, когда благоверный задерживается на работе.

«Так вот чем ты там занимаешься, бабник!» – вероятно, самое невинное высказывание со стороны женщин в адрес попавшихся на измене мужчин. Уверена, громких сцен не удалось избежать ни миллиардеру Байрону, ни многочисленным узбекским чиновникам разного уровня.

Но любовные скандалы тем и хороши, что заканчиваются они обычно тоже довольно-таки «горячо». Так что такая гормональная встряска в вялотекущий июльский зной, возможно, только пойдет всем на пользу. Гуляки будут более осторожны, а может, и вовсе вернутся с кривой дорожки на путь верности, справедливо опасаясь практически отсутствия приватности в современных реалиях. Вечно подозревающие жены устремят свой взор в первую очередь на себя и сделают все, чтобы благоверный торопился с работы домой. Ну а чиновники, совещающиеся онлайн, станут продвинутыми пользователями ПК и новых технологий, дабы случайно не стать посмешищем, пусть даже в таком приятном и нежном деле, как любовь.