Госслужащих обучат этическим нормам

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Асет Калымов

Резонансный случай с перепалкой между чиновником и местным жителем обсудили на заседании дисциплинарного совета Алматинской области.

фото из архива "КП"

Как мы уже сообщали, в мае текущего года развернулась бурная дискуссия в ходе встречи, посвященной вопросам газификации села Кіші Байсерке Талгарского района. Сельчане выразили возмущение тем, что на протяжении последних шести лет к поселку не могут протянуть газовые сети, хотя магистральный газопровод был проложен ранее всего в 300 м от жилого массива.

В свою очередь представители местных властей поспешили успокоить граждан, пояснив, что подготовительная работа по проекту строительства газопровода и газораспределительных сетей в селе Кіші Байсерке идет по плану. Представители областного управления энергетики и ЖКХ пообещали завершить подготовку документов в течение ближайших десяти дней.

Однако доводы чиновников не удовлетворили граж­дан. В ходе встречи завязался громкий спор между одним из ее участников и заместителем акима Талгарского района, курирующим вопросы ЖКХ, Оразханом Каспакбаевым. После местный активист обвинил госслужащего в излишней грубости (якобы тот допустил в речи нецензурную лексику) и подал на него соответствующее заявление в областной департамент Агентства по делам государственной службы.

По итогам заседания дисциплинарного совета глава департамента АДГС Арсен Жакупов отметил, что проверка выявила факты нарушения трудовой дисциплины и норм служебной этики, допущенные Оразханом Каспакбаевым. Спикер поручил в кратчайшие сроки провести для сотрудников акимата Талгарского райо­на семинар по разъяснению положений Этического кодекса государственных служащих и норм Закона «О государственной службе РК».

Как выяснилось, подвергшийся обструкции зам­акима района не первый раз удостаивается нелестных замечаний со стороны местных жителей.

#газ #ЖКХ #газификация #чиновники #этика

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