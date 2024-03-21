Групповой этап завершен

По итогам групповой стадии, в которой принимали участие 19 клубов Первой и Второй лиг, определились шесть команд, которые продолжат борьбу за трофей в стыковых матчах. Их победители составят компанию коллективам Премьер-лиги в 1⁄8 финала Кубка, сообщает пресс-служба Казахстанской футбольной лиги.

К третьему, решающему, туру предварительного этапа первое место в группах, а значит, и дальнейшее выступление в розыгрыше Кубка, себе досрочно обеспечили «Оңтүстік» (Шымкент) и «Жас Қыран» (Алма­ты). А вот за оставшиеся четыре путевки спор был очень напряженным, и в итоге их завоевали павлодарский «Иртыш», «Тараз», столичный SD Family и «Жетысай» из Туркестанской области. Теперь этим командам предстоит провести еще по одному поединку, а уже три оставшихся счастливчика присоединятся к командам из элитного дивизиона, которые и поведут прямую борьбу за Кубок Казахстана.

Итак, 21 марта встретятся «Оңтүстік» и «Иртыш», 22 марта «Тараз» будет экзаменовать «Жас Қыран», а 23 марта SD Family померится силами с «Жетысаем». А дальше победителей этих пар ждут встречи в 1⁄8 финала со следующими представителями Премьер-лиги: шымкентским «Ордабасы», петропавловским «Қызылжар» и «Атырау». Поединки состоятся 13 и 14 апреля.

Четвертьфинальные игры запланированы на 8 мая, матчи полуфинала пройдут 29 мая и 19 июня, а вот обладатель Кубка Казахстана определится в финале 29 сентября.

Между тем в мире отечественного футбола произошло прият­ное событие. Казах­станская федерация футбола (КФФ) продолжит реализацию программы «ALAÑ» по реновации футбольных полей в респуб­лике. В рамках проекта будут сданы в экс­плуатацию десять новых полей в Таразе, Актау, Атырау, Усть-Каменогорске, Кокшетау, Кызылорде, Петропавловске, Аксу, Аягозе и Сарани. Отметим, что обновленные футбольные поля будут переданы региональным органам власти на безвозмездной основе.

Реализация программы «ALAÑ» продолжается с лета 2023-го в рамках развития массового спорта в стране. Программа рассчитана на три года и проходит при поддержке УЕФА. Основная цель – повышение качества спортивной инфраструктуры и развитие массового футбола в респуб­лике.

– У футбола большое будущее, и развитию этого вида спорта будет оказываться необходимая поддерж­ка. Наш социальный проект по реновации набирает обороты, и уже в этом году в регионах появятся футбольные поля, соответствующие всем требованиям европейских клубов. Отмечу, что создание благоприятных условий для развития футбола является одной из главных задач нашей стратегии развития, – сказал президент КФФ Адлет Барменкулов.

Реновация полей не только придаст импульс развитию детско-юношеского футбола в Казахстане, но и позволит футбольным клубам проводить матчи на сертифицированных газонах. Как и ранее, процесс реконструкции будет прозрачным, а в честь открытия полей в регио­нах пройдут фестивали футбола. Напомним, в прошлом году в рамках прог­раммы «ALAÑ» сданы в эксплуатацию новые поля в Алматы, Шымкенте, Актобе и области Жетысу.