Ход выполнения договоренностей между Казахстаном и Катаром обсудили в правительстве

Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Как заявил премьер, никаких проволочек в реализации проектов быть не должно

Фото: пресс-служба правительства РК

Под председательством премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова состоялось заседание Энергетического совета с участием руководства Министерства энергетики, ФНБ «Самрук-Казына», «КазМунайГаз», QazaqGaz, «Самрук-Энерго», KEGOC, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

На повестке – контроль исполнения договоренностей, достигнутых между президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в феврале текущего года.

О ходе реализации совместных газовых проектов доложил председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов. С катарским UCC Holding будет осуществляться строительство двух газоперерабатывающих заводов мощностью 1 млрд м³ и 2,5 млрд м³ в год, новой компрессорной станции КС-14 и магистрального газопровода «КС-14-Костанай-Актобе», а также второй нитки МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент».

Строительство ГПЗ нацелено на рациональное использование сырого газа посредством наращивания перерабатывающих мощностей. Предполагается, что строительство второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу - Бозой - Шымкент» обеспечит энергетическую безопасность Казахстана, благодаря газоснабжению южных, центральных и северных регионов, а также сохранению объемов экспорта.

Ввод новой компрессорной станции и магистрального газопровода «Актобе - Костанай» позволит обеспечить газом население Костанайской области и промышленные предприятия региона.

Участники заседания утвердили основные условия сделки. Отмечается, что QazaqGaz и UCC Holding в целом пришли к консенсусу по всем четырем важнейшим проектам. В ближайшее время начнется их совместная реализация.

Премьер-министр поручил при реализации проектов максимально использовать внутренние компетенции группы нацкомпании QazaqGaz и продукцию отечественных производителей. Кроме того, Министерству энергетики даны поручения по дальнейшему повышению рентабельности газовой отрасли.

«Договоренности между президентом Казахстана и эмиром Катара позволяют совместно реализовать ряд мега-проектов, имеющих ключевое значение для экономики нашей страны. Мы последовательно движемся в сторону создания в Казахстане мощной современной газовой промышленности. Никаких проволочек в реализации проектов быть не должно. Все вопросы на моем персональном контроле», — подчеркнул Олжас Бектенов.

 

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