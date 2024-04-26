«И Родина щедро поила меня…»

Период добычи березового сока действительно узок: к промыслу приступают, когда снег уже сошел, деревья проснулись и, собственно, пошло движение соков. А завершают его вмес­те с первыми лопающимися почками.

Как рассказала учитель биологии Анель Садыкова, у березок сок идет по ксилеме – ткани, проводящей воду от корней до кроны. Вместе с водой дерево получает растворенные минеральные вещества и фитогормоны. Сладковатый привкус соку придает крахмал, запасаемый березой в корнях и служащий питанием для дерева, пока нет листвы и фотосинтеза.

– Крахмал растворяется, разлагается до сахаров и течет вверх по стволу, – рассказала биолог. – Это и есть березовый сок. Процесс сезонный, длится до срока, пока не распустятся почки. Дальше движение сока замедляется.

С давних пор апрель был временем, когда на Рудном Алтае занимались «березовым» промыслом. В старо­обрядческих селах природный нектар наливали в туеса из коры и пробовали сохранить подольше, опуская в ледяную воду горных ручьев. Говорили, что сок восстанавливает силы после зимы.

По словам биолога, на промысел нужно отправляться, конечно, подальше от города. Березы следует выбирать дос­таточно взрослые – со стволом толще 20 см. Как с юмором заметила Анель, можно обняться с деревом. Если оно обхватывается – значит, подходит. Еще одно правило: один ствол – один надрез. Иначе березе можно нанести непоправимый вред.

– Раньше делали насечки топором и вставляли деревянные трубочки, похожие на свистульки, – рассказала знаток. – Приспособление делали таким, чтобы шел отток воздуха и сок быстрее стекал в емкость. Сейчас используют дрель. Нужно взять небольшое сверло и сделать отверстие на высоте 20–35 сантиметров. Глубина – примерно пять сантиметров. Сок можно собирать через трубочку для коктейля или от медицинской системы.

За полдня одна березка может подарить два-три литра. Трубочку после сбора убирают, надрез замазывают садовым варом, воском или пластилином – чтобы уберечь от вредителей и инфекций. Сок пьют сразу, ну или, по крайней мере, в тот же день. К сожалению, он долго не хранится, быстро закисает. Понятно, что переработчики сегодня научились добавлять в него консерванты и превращать природный нектар в продукт с большим сроком годности. Но, по словам биолога, пользы от такого напитка ноль.

В составе березового сока, помимо сахарозы, есть еще глюкоза, фруктоза, кислоты, калий, кальций, магний, марганец, железо и другие микроэлементы, витамины С, А, группы B… Словом, кладезь здоровья. Сок обладает тонизирующим и противовоспалительным свойствами, полезен для сердечно-сосудистой системы.

– Моя бабушка очень любила березовый сок, – говорит Анель Садыкова. – Она пила его свежим и еще делала шербет – добавляла в него мед, изюм, мяту, сушеные яблоки. Ставила, как квас, в теплое место, а потом хранила в холодильнике. Ничего вкуснее я не пробовала!