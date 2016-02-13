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Индия говорит «да»!
Ануар КАЛМЫКОВ
В Нью-Дели Р. Жошыбаев провел встречу с заместителем министра иностранных дел Индии Аджаем Гондане, на которой стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Главе индийского МИДа было вручено благодарственное письмо от имени Президента Казахстана на имя Президента Индии Пронаб Гумар Мукерджи за поддерж­ку индийской стороной кандидатуры РК в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы.

На встрече также были обсуждены вопросы по облегчению визового режима для туристов и бизнесменов в преддверии выставки ­«ЭКСПО-2017». В целях создания благоприятных условий для развития долгосрочного сотрудничества в области туризма рассмат­ривается возможность упрощения взаимных групповых туристических поездок граж­дан Казахстана и Индии.

В ходе встречи с комиссаром национальной секции Индии в ЭКСПО-2017 Л. Гойалом обсуждались технические вопросы участия индийской стороны в выставке. Л. Гойал сообщил о готовности страны показать на астанинской выставке новые разработки в сфере «зеленой» энергетики (по данным Международного агентства по возобновляемой энергии, Индия входит в ­топ-10 стран – производителей альтернативной энергии).

По итогам встречи Р. Жошыбаев и Л. Гойал подписали Договор об участии Индии в ЭКСПО-2017. Таким образом, как отмечается в сообщении МИД РК, на сегодня 74 страны и 14 международных организаций официально подтвердили свое участие в выставке в Астане.

Также в рамках визита по инициативе торгово-промышленной палаты Индии и посольства Казахстана была организована презентация ЭКСПО-2017 и инвестиционных проектов Восточно-Казахстанской области для представителей крупных индийских компаний.

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