Индия нанесла ракетные удары по Пакистану

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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

ВС Индии начали операцию «Синдур», нанеся удары по террористической инфраструктуре в Пакистане

 

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Министерство обороны Индии отметило, что «в общей сложности мишенями стали девять объектов», передает корреспондент Kazрravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Некоторое время назад индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", в ходе которой были нанесены удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированных Пакистаном Джамму и Кашмире, откуда планировались и осуществлялись террористические атаки против Индии», - говорится в заявлении минобороны Индии.

Так же стало известно, что три истребителя потерпели крушение в индийском регионе Джамму и Кашмир. Об этом сообщает в среду агентство Рейтер со ссылкой на местные правительственные источники.

Ранее агентство уже сообщило о крушении истребителя в Джамму и Кашмире, в результате которого пострадал пилот. Телеканал Geo TV ранее сообщал со ссылкой на министра обороны Пакистана Хаваджу Асифа, что пакистанские ВВС сбили пять индийских истребителей при отражении удара Индии.

В минобороне Индии отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения.

Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления". В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.

В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. Позже, в ходе встречи с военным руководством 29 апреля премьер-министр Индии заявил, что вооруженные силы страны имеют "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на террористическую атаку в Пахалгаме.

В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.

По последним данным, количество погибших пакистанцев возросло до 26, 46 человек пострадали при индийских ударах по Пакистану. 

 

#Конфликт #Индия #Пакистан #ракета

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