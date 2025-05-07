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Министерство обороны Индии отметило, что «в общей сложности мишенями стали девять объектов», передает корреспондент Kazрravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Некоторое время назад индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", в ходе которой были нанесены удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированных Пакистаном Джамму и Кашмире, откуда планировались и осуществлялись террористические атаки против Индии», - говорится в заявлении минобороны Индии.

Так же стало известно, что три истребителя потерпели крушение в индийском регионе Джамму и Кашмир. Об этом сообщает в среду агентство Рейтер со ссылкой на местные правительственные источники.

Ранее агентство уже сообщило о крушении истребителя в Джамму и Кашмире, в результате которого пострадал пилот. Телеканал Geo TV ранее сообщал со ссылкой на министра обороны Пакистана Хаваджу Асифа, что пакистанские ВВС сбили пять индийских истребителей при отражении удара Индии.

В минобороне Индии отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения.

Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления". В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.

В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. Позже, в ходе встречи с военным руководством 29 апреля премьер-министр Индии заявил, что вооруженные силы страны имеют "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на террористическую атаку в Пахалгаме.

В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.

По последним данным, количество погибших пакистанцев возросло до 26, 46 человек пострадали при индийских ударах по Пакистану.