Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Индия, на фоне резкой эскалации отношений с Пакистаном из-за произошедшего на минувшей неделе теракта в Кашмире, закрыла свое воздушное пространство для пакистанских авиакомпаний, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.

Как сообщил индийский телеканал NDTV, соответствующее решение в виде выпущенного уведомления NOTAM будет действовать вплоть до 23 мая.

Согласно ему, "воздушное пространство Индии закрыто для всех зарегистрированных в Пакистане самолетов, эксплуатируемых или находящихся в лизинге у пакистанских авиакомпаний". NOTAM касается не только гражданских, но и военных самолетов.

Как ранее сообщало издание India Today, решение Нью-Дели заставит пакистанских авиаперевозчиков существенно изменить маршруты и перенаправить следующие в пункты назначения в Юго-Восточной Азии рейсы в облет Индии через территорию Китая или Шри-Ланки. Ожидается, что государственная авиакомпания Пакистана Pakistan International Airlines понесет существенные издержки, прежде всего, на направлениях в Малайзию, Сингапур или Таиланд.

Напомним, что Исламабад еще 6 дней назад, 24 апреля, объявил о закрытии своего воздушного пространства для всех принадлежащих Индии и эксплуатируемых ею авиакомпаний в качестве ответа на принятые Нью-Дели жесткие политико-дипломатические меры в отношении Пакистана.

По данным СМИ, Индия в настоящее время также "активно рассматривает" возможность введения запрета на заход в индийские порты торговых судов под флагом Пакистана.