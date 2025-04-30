Об этом заявил пакистанский министр информации и телерадиовещания Аттаулла Тарар

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Он также сказал, что Нью-Дели «будет нести ответственность за любые возможные последствия» для региона, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Индия собирается ударить по территории Пакистана в течение следующих 24-36 часов из-за обострения отношений между странами после теракта в городе Пахалгам, который случился 22 апреля. С таким утверждением выступил министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар.

«У Пакистана есть достоверные разведданные о том, что Индия намерена нанести военный удар в течение следующих 24-36 часов, используя инцидент в Пахалгам в качестве ложного предлога. Любой акт агрессии встретит решительный ответ», - написал министр на своей странице в X.

22 апреля в известном туристическом городе Пахалгам, расположенном в Джамму и Кашмире, произошел теракт, жертвами которого стали 25 граждан Индии и один гражданин Непала. Как сообщали СМИ, индийские власти, якобы, нашли доказательства связи пакистанской Межведомственной разведки с нападением, осуществленным группировкой "Лашкар-э-Тайба".

В результате этого Индия вдвое сократила количество сотрудников своего посольства в Исламабаде, приостановила действие двустороннего соглашения по распределению водных ресурсов, ограничила выдачу виз гражданам Пакистана и объявила военных советников пакистанского диппредставительства персонами нон грата.

Ранее стрельба произошла на границе Индии и Пакистана.