Инфляция идет на спад

Банки и финансы
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Июньское решение Нацбанка о снижении базовой ставки свидетельствует о позитивных тенденциях в экономике страны. Комитет по денежно-кредитной политике установил ее на уровне 17% годовых с коридором +⁄- 1 процентный пункт.

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Это решение регулятора опирается на результаты прогнозов, обновленные оценки основных макроэкономических показателей и текущего баланса инфляцион­ных рисков. Главным фактором для принятого шага стало то, что годовая инфляция в республике продолжила замедляться.

По данным Нацбанка, в мае потребительская инфляция в стране составила 10,4% в годовом выражении. Это демонстрирует уверенный ее спад в сравнении с 10,6% в апреле и 11% в марте текущего года. Если же рассматривать динамику за последние полгода, то годовой темп роста цен снизился на 1,9 процентных пункта – с 12,3% в декабре 2025-го.

Положительные изменения затронули все ключевые компоненты рынка. Снижение продовольственной инфляции до 10,7% (против 13,5% в декабре) было обусловлено замедлением роста цен на плодоовощную продукцию, социально значимые продовольственные и отдельные импортируемые товары. В сегменте платных услуг падение оказалось наиболее выраженным: рост цен здесь снизился сразу на 3,6 процентных пункта – с 12,3% в декабре прошлого года до 8,7% в нынешнем мае. Эксперты связывают это преимущественно со стабилизацией потребительского спроса и снижением темпов роста тарифов на услуги ЖКХ.

На этом фоне ситуация на рынке непродовольственных товаров в рассматриваемом периоде характеризовалась относительной стабильностью. За 6 месяцев годовой темп роста цен изменился незначительно, увеличившись с 11,1% до 11,7%. Сохранить показатели в узком диапазоне колебаний удалось благодаря укреплению обменного курса тенге и признакам стабилизации потребительского спроса, в том числе в результате замедления темпов роста потребительского кредитования.

– Снижение инфляции свидетельствует о постепенной стабилизации ценовой ситуации в Казахстане, – отмечает эксперт Центра макроэкономических исследований и прогнозирования Института экономических исследований Абай Каримов.

По его словам, положительная динамика во многом обусловлена комплексом мер, реализуемых Миннацэкономики и Нацбанком. Проводимая политика направлена на поддержку отечественного производства, стимулирование инвестиционной активности, обеспечение макроэкономической стабильности и сдерживание инфляционного давления.

Параллельно с монетарными мерами государство внедряет обновленные механизмы поддержки малого и среднего бизнеса. Особый акцент сделан на стимулирование отечественного производства. Для развития существующих предприятий и появления новых перспектив роста применяются несколько эффективных инструментов.

– Программа льготного кредитования «Орлеу» – четкий ориентир на поддержку отечественного производителя, – поясняет Абай Каримов. – Она предоставляет приоритет активам с маркировкой «Сделано в Казахстане», приобретение импортного оборудования и спецтехники возможно только при полном отсутствии отечественных аналогов. Программа охватывает такие ключевые отрасли, как обрабатывающая промышленность, туризм, здравоохранение, сфера IT и креативная индустрия.

В свою очередь направление «Орлеу Лизинг» предусматривает обновление и модернизацию производства на выгодных условиях. Данный инструмент поддержки позволяет существенно снизить финансовую нагрузку на бизнес и стимулировать модернизацию действующих мощностей. Такая помощь призвана повысить общую конкурентоспособность предприятий и обновить устаревшую техническую базу.

Важным шагом стало и появление Единой программы поддержки малого бизнеса «Искер аймак», объединившей три основных вида поддержки МСБ – финансовые, инфраструктурные и нефинансовые меры – в один унитарный документ. Такой комплексный подход значительно упрощает доступ предпринимателей к необходимым ресурсам на всех этапах реализации проектов.

Государственные меры поддерж­ки создают необходимый запас прочности, гарантируя доступное финансирование, всестороннее сопровождение и снижение издержек. В конечном итоге реализация программ поддержки МСБ в сочетании со снижением инфляции, стабильностью на финансовом рынке и обновленным налоговым законодательством призвана сформировать предсказуемую среду для долгосрочного планирования и уверенного роста конкурентоспособности казахстанских предприятий.

#инфляция #Нацбанк #базовая ставка

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