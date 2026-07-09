Нацбанк выпускает коллекционные монеты в честь 30-летия Парламента

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Национальный Банк выпускает в обращение коллекционные монеты «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПАРЛАМЕНТІНЕ 30 ЖЫЛ» и «БАЙҚОҢЫР - 70 ЖЫЛ» из серии «Выдающиеся события и люди», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

30 января 2026 года Парламенту исполнилось 30 лет. На реверсе монеты изображены два здания – Сенат и Мажилис Парламента РК. По окружности монеты использован элемент напольной орнаментальной композиции из центра зала заседаний Парламента РК. В нижней части монеты указаны год основания Парламента РК и год юбилейной даты.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы с применением технологии золочения. Масса монеты – 24 грамма, диаметр – 37 мм, качество изготовления – proof, номинал – 1000 тенге, тираж изготовления – 1 000 (одна тысяча) штук.

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О коллекционной монете «БАЙҚОҢЫР - 70 ЖЫЛ»

Дизайн монеты выполнен в виде обзора на земной шар из иллюминатора космического корабля Земля. На фоне Земли четко обозначены контуры карты Казахстана. Справа от карты Казахстана изображен искусственный спутник. На внешнем кольце монеты изображены графические символы и памятные даты, связанные с освоением космоса.

Монета изготовлена из тантала. Масса монеты – 100 грамм, диаметр – 50 мм, качество изготовления – proof, номинал – 2000 тенге, тираж изготовления – 500 (пятьсот) штук.

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Все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

#Парламент #Нацбанк #монеты

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