В Казахстане проверили устойчивость крупнейших банков

Банки и финансы

Проверка показала, что крупные банки сохраняют запас прочности даже при неблагоприятном сценарии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Банковский сектор Казахстана сохраняет устойчивость даже при возможном ухудшении экономической ситуации. К такому выводу пришло Агентство по регулированию и развитию финансового рынка по итогам ежегодного надзорного стресс-тестирования банков, передает Kazpravda.kz.

В исследовании приняли участие 11 крупнейших банков страны. На их долю приходится 86% активов и 87% кредитного портфеля всего банковского сектора.

«Результаты надзорного стресс-тестирования 2025 года подтвердили устойчивость банковского сектора в стрессовом сценарии. Совокупная достаточность основного капитала банков-участников составила 16,1%, что значительно превышает минимальный установленный норматив», – сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.

В агентстве отметили, что наибольшее влияние на финансовую устойчивость банков в ходе моделирования оказали кредитный и рыночный риски. При этом доходы банков частично компенсировали их влияние на капитал.

По итогам стресс-тестирования для каждого банка установлен дополнительный буфер капитала. Его размер зависит от уровня рисков конкретного банка и может составлять от 0% до 3% активов, взвешенных по степени риска. Такой механизм помогает банкам сохранять финансовую устойчивость в случае неблагоприятных экономических условий.

В АРРФР также сообщили, что впервые в ежегодном отчете опубликованы данные по отдельным видам рисков в разрезе каждого банка. По мнению регулятора, это позволит повысить прозрачность банковской системы и укрепить доверие со стороны клиентов и участников рынка.

#проверка #банки #АРРФР

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