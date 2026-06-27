Закрытие МФО не освобождает заемщика от выплаты долга, разъяснили в АРРФР

Банки и финансы

После закрытия финорганизации ее кредитный портфель сохраняется в течение двух

Фото: Сгенерировано ИИ

Закрытие микрофинансовой организации не означает автоматического списания задолженности по микрокредиту. Обязательства заемщика продолжают действовать даже после прекращения работы компании, передает Kazpravda.kz.

В АРРФР, поясняют, что в соответствии с Гражданским кодексом заемщик обязан вернуть полученные средства и начисленные проценты, если иное не предусмотрено договором. Поэтому лишение лицензии или прекращение деятельности МФО не аннулирует долг.

«Обязательства по микрокредиту сохраняются перед микрофинансовой организацией либо перед новым кредитором, которому были переданы права требования по договору», - сообщили в АРРФР.

В агентстве отметили, что с начала 2026 года семь организаций добровольно отказались от лицензии. Еще одна микрофинансовая организация была лишена лицензии в принудительном порядке, поскольку не осуществляла деятельность в течение шести месяцев после ее получения.

После прекращения деятельности кредитный портфель остается у МФО в течение 24 месяцев. По истечении этого срока права требования могут быть переданы только организациям, находящимся под надзором Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

В АРРФР также рекомендуют перед оформлением микрокредита проверять наличие лицензии у компании, а также внимательно изучать условия договора, включая процентную ставку, сроки погашения и возможные штрафы за просрочку.

#кредит #лицензия #МФО

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