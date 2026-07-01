Теңге - символ суверенитета, закрепленный Конституцией

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

С сегодняшнего дня в Казахстане вступила в силу новая Конституция, принятая на республиканском референдуме. Обновленный Основной закон официально закрепил, что теңге является единственной национальной валютой, а право на выпуск теңге принадлежит исключительно Республике Казахстан.

Юридический статус теңге как национальной валюты, а также средства платежа и накопления, закрепляет валютный суверенитет Казахстана. Это гарантирует, что право эмиссии принадлежит исключительно государству, и подчеркивает ключевую роль теңге в обеспечении экономической независимости страны.

Национальный Банк Республики Казахстан подчеркивает стратегическую и институциональную значимость этого шага.

Конституционный статус валюты усиливает правовую основу для проведения долгосрочной денежно-кредитной политики. Закрепление права государства на выпуск национальной валюты направлено на обеспечение финансовой стабильности и призвано укрепить доверие граждан, бизнеса и международных партнеров к национальной денежной системе. Вместе эти новые правовые условия закладывают прочный фундамент для устойчивого экономического развития страны и укрепления макроэкономической стабильности.