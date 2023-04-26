Интерес к покупке Bereke Bank проявил ряд инвесторов – глава АРРФР

Инвесторы из Катара, Банк Грузии и ЕБРР проявили интерес к покупке Bereke Bank. Об этом в интервью журналистам в Мажилисе сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Иллюстративное фото: baiterek.gov.kz

«Холдинг «Байтерек» проводит соответствующую работу по поиску нового инвестора и нового владельца. С точки зрения потенциальных инвесторов, насколько я знаю, был интерес со стороны катарских инвесторов, Банка Грузии и Европейского банка реконструкции и развития», - сказала глава АРРФР.

Она напомнила, что в настоящее время акционером банка является НУХ «Байтерек», и переговоры и решения будет проводить и принимать холдинг.

Напомним, 1 сентября 2022 года банк был приобретен АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и переименован с ДБ АО «Сбербанк Казахстана» в АО «Bereke Bank».

10 марта стало известно, что Bereke Bank исключили из санкционного списка Минфина США.