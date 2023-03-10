Минфин США исключил Bereke Bank из санкционного списка

Министерство финансов США 8 марта 2023 года исключило из санкционного SDN-списка управления по контролю за иностранными активами (OFAC) АО «Bereke Bank» (ранее – дочерний банк АО «Сбербанк»), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка.

Фото: пресс-служба АРРФР РК

Банк находился в санкционном списке SDN OFAC США с 6 апреля 2022 года.

«Так, 11 июля 2022 года была выпущена генеральная лицензия OFAC о продлении срока завершения сделок с банком еще на 3 месяца – с 12 июля до 11 октября 2022 года. Впоследствии данная лицензия была продлена также до 31 декабря 2022 года и до 31 марта 2023 года.

1 сентября 2022 года банк был приобретен АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и переименован с ДБ АО «Сбербанк Казахстана» в АО «Bereke Bank», – напомнили в АРРФР.

В настоящее время банк по размеру активов и депозитной базы входит в 10-ку крупнейших банков в Казахстане. По состоянию на 1 февраля 2023 года активы банка составляют 1 569 млрд тенге, капитал – 131 млрд тенге. Ссудный портфель банка – 1 323 млрд тенге или 5,5% от банковского сектора, отметил финрегулятор.