Холдинг "Байтерек" завершил покупку "дочки" Сбербанка

Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и Группа Сбербанк закрыли сделку купли-продажи всего пакета акций дочернего банка Сбера в Казахстане (ДБ АО "Сбербанк"), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Сделка совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях и получила все необходимые регуляторные одобрения, подчеркнули в НУХ.

Банк продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами, все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными, заверили в "Байтереке".

Как отметили в холдинге, имеющаяся у Сбербанк Казахстан современная инфраструктура и технологии позволяют полноценно осуществлять деятельность и продолжить финансирование реального сектора экономики страны.

"Сделка позволит банку возобновить в полном объёме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса", - проинформировали в НУХ.

В ближайшее время планируется проведение ребрендинга Сбербанка Казахстан, добавили в пресс-службе.