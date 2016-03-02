Интернет – двигатель торговли

Колонка обозревателей
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Ирина Нос
Многие из нас совершают покупки в Интернете: экономится время, курьер доставит заказ по адресу, да оплату примет тут же либо наличными, либо при помощи мобильного платежного терминала. Что следует знать, покупая товар в интернет-магазинах, и как защитить свои права в случае их нарушения?
Всемирная сеть стирает границы настолько, что мы подчас стремимся, как минимум, обличить несовершенство услуг не в своем государстве. Интернет-покупки тому способствуют, а кто тратил деньги с платежной карты на AliExpress, тот знает, как строить виртуальный диалог с иностранцем.

В Казахстане интернет-покупки начали активно входить в жизнь, но о доле в общем торговом обороте говорить не приходится, процент еще практически ничтожен. Даже в России показатель не перевалил за 2% оборота. Зато, например, в Великобритании онлайн-торговля составляет 10% от общего оборота розницы, в Германии – 8%, в США – 6,5%.
Нам, как видите, еще расти и расти. Тем не менее, выстраивая собственную модель поведения в торговой интернет-среде, стоит применить некоторый цинизм. Это чтобы не верить малоизвестным лавкам. Особенно тем, которые созданы на бесплатной платформе, не оставляют никаких координат, кроме формы обратной связи, и безоговорочно требуют предоплаты, обещая прислать приглянувшийся вам товар почтой. Скажем, это будет первая линия защиты, которую вы сами должны соорудить.

Существуют и другие риски, связанные с торговлей в электронном мире. Справедливы опасения в том, что выбранная «с картинки» вещь может не подойти вам реальному, если речь об одежде или обуви. А когда вы покупаете электронику, то уверенность в безу­пречной работе гаджета может быть уничтожена заводским браком или повреждением, полученным во время доставки.

При всех неожиданностях, способных испортить нам настроение, я считаю, что бояться покупок в Интернете не надо. На самом деле покупать в Интернете уже так же просто, как и в торговом центре в присутствии продавца. Пусть не все покупатели о том знают, и не все продавцы предоставляют столь простую услугу.

Однако жизнь берет свое, торговля выплескивается из супермаркетов и магазинов во Всемирную сеть. Владельцы разнообразных интернет-магазинов реализуют как материальное (одежду, технику, еду), так и нематериальное (предоставляют услуги, продают туры и развлечения).

Поскольку растет потребность людей в интернет-покупках, то развиваются и платежные системы. Чем они крупнее и авторитетнее, тем для покупателя лучше. На слуху такие проверенные платежные системы, каждая со своими уровнями безопасности:Webmoney, Яндекс-деньги, VISA и Master-Card, PayPal. Выбор – за потребителями.

Для полноты сведений о защите прав потребителя услуг интернет-торговли мы запросили комментарии в Комитете по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК. Для начала приведем определение, которым оперируют в профильном ведомстве: «Электронная торговля осуществляется путем заключения торговых сделок на основе соглашения (договора) участников электронной торговли на куплю-продажу товаров с использованием электронных средств связи».

Дополнительно сделаем отсылку к нормам закона. В Казахстане электронная торговля регламентируется пунктами 105–107 Правил внутренней торговли, утвержденных постановлением Правительства РК от 27 марта 2015 года № 264. Следующий документ – Правила осуществления электронной торговли в РК, утвержденные постановлением Правительства РК от 10 сентября 2007 года № 786.

Как видите, законодательная база в стране имеется. Исходя из этого, отметим, что права и законные интересы участников электронной торговли защищаются тем же порядком, что предусмотрен для субъектов торговой деятельности. То есть факт приобретения товаров через Интернет подтверждается чеком, выданным банкоматом; SMS из банка, зафиксировавшего перевод средств; банковской выпиской по счету; другими документами платежных систем.

Как действовать потребителю в случае, когда купленный в интернет-магазине товар оказался с дефектом или не подошел? Заметим, что ответственные продавцы сразу устанавливают правила: одежду вы сможете примерить и возвратить не подошедшую с курьером или по почте, неисправную электронику также вернуть продавцу и получить обратно деньги или схожий товар. В этих случаях все зависит от договороспособности сторон.

Относительно возврата покупки в комитете уверены: не подошедший по ряду причин товар можно возвратить или обменять точно так же, как и при обычной покупке в розничной торговой сети. Но я отметила бы такой нюанс: скорее всего, расходы по возврату неприглянувшегося товара лягут на плечи потребителя, что не совсем приятно. Тем не менее это способно побудить покупателя быть намного внимательнее при подборе товара и оформлении заказа в интернет-магазине.

Возьмите за правило при общении по телефону с менеджером интернет-магазина всегда уточнять информацию о гарантиях и возможности возврата товаров. Знайте, что вы можете отказаться от заказа до доставки его вам курьером или до того, как вскроете упаковку. Подчас курьер, доставивший заказ на дом, не позволит примерить вещь или включить технику до того, как получит от вас деньги. О том, чтобы вскрыть пришедшую вам по почте посылку из интернет-магазина прямо в отделении до оплаты, даже заикаться не будем, вам ее подержать не дадут, пока не внесете всю сумму. Поэтому все обговаривайте заранее.

Запомним одно: интернет-магазин, как любой другой субъект торговли, без клиентов-покупателей практически ничего собой не представляет. Значит, у интернет-бизнеса выхода нет, кроме как идти навстречу клиенту. Поэтому гарантия замены не подошедшего или бракованного товара – свидетельство зрелого бизнеса, где покупателя будут удерживать всеми доступными способами. Соответственно, и покупатель обязан исполнять свою часть договора.
Внимательности нам и хороших покупок!
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