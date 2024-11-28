Инцидент с LED-экраном в Астане: из-за подмены флага завели уголовное дело

Накануне изображение российского триколора на LED-экране у театра «Астана Опера» на непродолжительное время сменилось на флаг Украины, сообщает Kazpravda.kz
Данную ситуацию разъяснили в пресс-службе МВД.
«Министерством внутренних дел начато расследование по вчерашнему инциденту, связанному с ТОО «Керуен Медиа». Рассматриваются все возможные варианты случившегося, в том числе версии с техническими неполадками, а также возможным внешним неправомерным вмешательством в процессы функционирования оборудования компании. Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Виновные в противоправных деяниях будут привлечены к ответственности», – говорится в официальном сообщении ведомства.
В Государственной технической службе КНБ также прокомментировали произошедшее.
«По предварительным данным, атака была совершена с зарубежных IP-адресов с использованием прокси-серверов. По данному факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело. Государственная техническая служба проводит комплекс технических мероприятий по определению источника воздействия и механизма возникновения», - сообщили в ГТС.