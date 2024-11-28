Инцидент с LED-экраном в Астане: из-за подмены флага завели уголовное дело

Данную ситуацию разъяснили в пресс-службе МВД.

«Министерством внутренних дел начато расследование по вчерашнему инциденту, связанному с ТОО «Керуен Медиа». Рассматриваются все возможные варианты случившегося, в том числе версии с техническими неполадками, а также возможным внешним неправомерным вмешательством в процессы функционирования оборудования компании. Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Виновные в противоправных деяниях будут привлечены к ответственности», – говорится в официальном сообщении ведомства.