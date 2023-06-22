Искусственный дефицит пастбищ возник из-за приписок акимов в Туркестанской области

174 акима в Туркестанской области наказали за приписки и искажение статистики по сельхозживотным, передает корреспондент Каzpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.

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Прокуратура Туркестанской области в рамках проекта «Доступное пастбище» привлекла к ответственности 174 сельских акима за приписки и искажение статистики на 5 млн тенге (статья 498 Кодекса РК об административных правонарушениях). Умышленно приписывая в статистических отчетах количество животных крестьянским хозяйствам, акимы пытались «улучшить» показатели по производству молока и мяса на селе.

Впоследствии на основе этой придуманной отчетности районные акиматы сформировали и утвердили планы управлений пастбищами.

«На сегодня прокуроры привели статистику в соответствие, и реальная потребность в пастбищах по области снижена в 3 раза, то есть с 2,1 млн до 652 тысяч га. Кроме того, по актам прокуроров акиматы региона начали пересматривать все ранее утвержденные аналогичные планы», – подвели итоги надзорной работы в прокуратуре.