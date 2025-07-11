Казахстан и Исламский банк развития подписали Протокол о намерениях по инфраструктурным проектам

Фото: пресс-служба Правительства

В Джидде состоялась двусторонняя встреча представителя Правительства Казахстана – советника Премьер-министра РК Нурлана Байбазарова с президентом Исламского банка развития Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассером, сообщает Kazpravda.kz

По данным пресс-службы Правительства, в ходе переговоров стороны обсудили возможности углубления сотрудничества в сфере финансирования приоритетных инфраструктурных проектов в Казахстане.

Особое внимание было уделено развитию инженерной и транспортной инфраструктуры в специальных экономических и индустриальных зонах (СЭЗ и ИЗ).

Ключевым итогом встречи стала договоренность о привлечении финансирования от Исламского банка развития на сумму до $1,1 млрд для реализации этих целей.

В дополнение к достигнутым договоренностям состоялось подписание Протокола о намерениях между Правительством РК и Исламским банком развития.

Документ отражает обоюдную готовность сторон к практической проработке механизмов финансирования проектов в рамках развития СЭЗ и ИЗ с применением инструментов исламского финансирования.

Ожидается, что реализация данного сотрудничества придаст мощный импульс инфраструктурному развитию страны, обеспечит приток свыше 1,6 трлн тенге инвестиций и создание более 16 тыс. рабочих мест, что в свою очередь будет способствовать ускоренной индустриализации и экономической диверсификации Казахстана.

Данная инициатива продолжает курс, определенный Рамочным программным соглашением о стратегическом взаимодействии между Правительством РК и ИБР, подписанным 25 июня 2024 г. В рамках этого соглашения стороны подтвердили намерение реализовать инвестиционные проекты на общую сумму свыше $8 млрд.

Первым этапом реализации стал проект развития климатически устойчивых водных ресурсов, для которого ИБР предоставил кредит на сумму $1,15 млрд — крупнейший займ в истории банка.

Средства направлены на строительство и реконструкцию 8 водохранилищ и модернизацию 115 ирригационных каналов общей протяженностью более 3, 6 тыс. километров. Проект направлен на повышение водной и экологической безопасности страны и формирует основу для устойчивого сельскохозяйственного развития.

В ходе встречи были также обозначены ключевые направления сотрудничества в сфере исламского финансирования, включая вопросы привлечения исламских инвестиций с участием АО «Банк развития Казахстана» — дочерней организации АО «НУХ «Байтерек».