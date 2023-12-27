Из Москвы с любовью и интересом

Уникальные картины, захватывающие спектакли, грандиозные концерты и встреча со сказкой — все это подарили жителям и гостям Астаны участники Дней культуры Москвы

В течение трех дней Астана знакомилась с лучшими достижениями современного российского искусства. Театр на Покровке представил юным зрителям спектакль «Если бы я был взрослым», жанр которого создатели определили как «озорство в одном действии». Его основой стали переработанные актером Олегом Тарасовым рассказы известного детского писателя Виктора Драгунского. Для популяризации казахской культуры коллектив театра воспользовался интересным художественным приемом — в одной из сцен главная героиня спектакля Маша, которую играет уроженка Алматы Анна Карабаева, исполняет гимн нашей страны. По словам генерального продюсера проекта «Театральная Россия» Эльмиры Щербаковой, она испытала огромную радость, когда увидела, как юные зрители, заслышав первые слова гимна, встали со своих мест и стали петь вместе с актрисой.

Также столичных детей приехал поздравить главный зимний волшебник. В Астану Дед Мороз прибыл прямиком из Московской усадьбы, расположенной на территории музея-заповедника «Кузьминки-Люблино». Дед Мороз посетил Центр социального обслуживания и устроил для его воспитанников — детей с ограниченными возможностями — праздничное представление. Он исполнил известные новогодние песни, водил с ребятами хоровод и подарил им сладкие подарки.

Важным событием в культурной жизни столицы стала выставка "Люминесценция" российской художницы Елены Кутузовой, создавшей уникальную технику двойного изображения. Для своих работ художница использует флуоресцентные краски, что позволяет ей создавать на одном холсте два сюжета: один раскрывается зрителю при обычном свете, а другой — при ультрафиолетовом.

Искусствоведы отмечают, что подобная техника заставляет картины в буквальном смысле оживать перед глазами зрителей, а сочетание двух самостоятельных сюжетов на одном холсте не только позволяет взглянуть на, казалось бы, привычные вещи по-новому, но и лучше понять глубокую философию живописи.

В рамках Дней культуры Москвы прошел международный форум «Умные города». Казахстанские и российские специалисты обсудили насущные вопросы в области урбанистики, цифровизации, креативных индустрий и формирования социальной среды.

— В рамках форума мы хотим рассказать о новых перспективных интересных решениях Москвы. Услышать, что нового в Астане, потому что это уникальный город, выросший за 25 лет посреди степи, имеющий интересную архитектуру, урбанистические решения. Совместно мы планируем разрабатывать новые проекты и программы. Сегодняшний форум показал, что Астана и Москва - два близких по духу города, который имеют креатив, инновации, а главное — это прекрасное совместное будущее, — подчеркнула Эльмира Щербакова.

Также она отметила, что властям Москвы следует обратить внимание на архитектурный опыт Астаны, особенно — на организацию транспортной инфраструктуры.

Открывая форум, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин назвал Астану уникальным проектом. За короткое по историческим меркам время на месте областного городка был создан мегаполис с развитой инфраструктурой и грандиозными планами на будущее.

— Несмотря на солидную разницу в возрасте наших столиц, заботы у них примерно одни и те же. Это растущие, бурно развивающиеся мегаполисы, со схожими задачами, стоящими перед руководством этих городов и проблемами, которые необходимо решать, — сказал Алексей Бородавкин.

Заместитель акима Астаны Евгений Глотов отметил, что российская сторона внимательно относится к опыту столицы Казахстана в области цифровизации. Особенно впечатляют успехи в работе системы видеонаблюдения, которая позволила сократить число погибших в ДТП на 48%, а количество преступлений — на 67%. Также Евгений Глотов рассказал, что недавно казахстанская делегация посетила Москву для изучения ее системы здравоохранения.

— Нам очень интересен опыт отдельных медицинских учреждений и в целом создания структуры оказания скорой медицинской помощи. Есть определенные наработки, которые мы бы хотели применить в нашей столице. Сегодня на форуме была презентация, касающаяся развития речного электротранспорта в Москве. Это нам тоже крайне интересно как с точки развития туристической инфраструктуры, так и создания альтернативного вида транспорта, — отметил Евгений Глотов.

Предновогодний концерт российских исполнителей достойно завершил Дни культуры Москвы.

На сцене выступили лауреат международных конкурсов вокалистов Леонид Бахталин, виртуоз-балалаечник Михаил Кандауров, народные артисты России Ирина Алферова, Юрий Чернов и Александр Галибин. Ирина Алферова и Александр Галибин порадовали гостей концерта чтением стихов, среди которых звучали фрагменты из произведений Абая, а Юрий Чернов исполнил песню «Разговор со счастьем» из культового фильма «Иван Васильевич меняет профессию».