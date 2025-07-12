Изменить мир к лучшему
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Государственная молодежная премия «Дарын», учрежденная постановлением Кабинета Министров РК в 1992 году, является одной из наиболее действенных форм государственной поддержки талантливой молодежи за плодотворную научную, творческую, общественную деятельность и высокие спортивные достижения. Молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет могут стать лауреатами премии по номинациям «Литература», «Наука», «Дизайн и изобразительное искусство», «Журналистика», «Классическая музыка», «Общественная деятельность», «Спорт», «Театр и кино», «Эстрада» и «Народное творчество». Всего за годы существования этой престижной награды ею были отмечены 360 казахстанцев.