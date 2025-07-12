Изменить мир к лучшему

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Илья Пащенко
корреспондент отдела культуры

Государственная молодежная премия «Дарын», учрежденная постановлением Кабинета Министров РК в 1992 году, является одной из наиболее действенных форм государственной поддержки талантливой молодежи за плодотворную научную, творческую, общественную дея­тельность и высокие спортивные достижения. Молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет могут стать лауреатами премии по номинациям «Литература», «Наука», «Дизайн и изобразительное искусство», «Журналис­тика», «Классическая музыка», «Общест­венная деятельность», «Спорт», «Театр и кино», «Эстрада» и «Народное творчество». Всего за годы существования этой престижной награды ею были отмечены 360 казахстанцев.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– Премия «Дарын» – это не только признание достижений нашей молодежи, но и достойный стимул для покорения новых вершин на благо Казахстана. К кандидатам всегда предъявляются особые требования: потенциальные лауреаты должны не только обладать талантом, но и добиться успехов в творческой, научной или спортивной сферах. Необходимы высокий интеллектуальный и гражданский дух, желание изменить мир вокруг нас к лучшему, – отметил на пресс-конференции в СЦК председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Кайрат Камбаров.

Прием заявок на соискание премии «Дарын» начался 26 июня и продолжится до 27 августа. Лицам, удостоенным премии, присваивается звание «Лауреат Государственной молодежной премии «Дарын», вручаются диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение, которое с прошлого года составляет 1 млн тенге.

Кроме того, с 2021 года по инициативе Главы государства представителям творческой молодежи на конкурсной основе присуждается грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» в размере 3 млн тенге. Конкурс проводится по направлениям «Наука», «Культура», «Информацинные технологии», «Бизнес», «Медиа» и «Волонтерство». В этом году заявки на грант принимаются с 16 июня по 18 августа.

– Приглашаем к активному участию в конкурсах талантливую молодежь, добившуюся успехов в своей сфере, а также молодых людей, готовых представить свои проекты, соответствую­щие целям гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары», – заключил Кайрат Камбаров.

#премия #Дарын #Тәуелсіздік ұрпақтары #молодежная премия

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