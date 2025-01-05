Известный казахстанский скрипач выступит в Астане

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Как пишет Qazaq Culture, Еркебулан Сапарбаев даст концерт в Астане.

В столице пройдет уникальный музыкальный вечер с участием одного из самых ярких представителей казахстанской скрипичной школы - Еркебулана Сапарбаева.

Концерт состоится 12 января на сцене Центрального концертного зала «Казахстан».

Лауреат международных конкурсов, выпускник Казахской национальной консерватории имени Курмангазы и Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, мәдениет саласының үздігі Еркебулан Сапарбаев зарекомендовал себя как виртуозный музыкант, способный передать весь спектр эмоций через свою игру.