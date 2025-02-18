Известный российский пианист выступит в Астане

Фото: пресс-служба театра

Концерт симфонической музыки представит оркестр «Астана Опера» под руководством дирижера театра, народного артиста Казахстана Абзала Мухитдина 26 февраля, сообщает Kazpravda.kz

Программа подарит слушателям красоту национальных мелодий, которые будут сочетаться с сочинениями эпохи романтизма и барокко. Солистом вечера станет известный пианист, лауреат престижных международных конкурсов Александр Кутузов.

Вечер откроется танцем Тайшик-хана из балета «Алпамыс» Армана Жайыма. Энергичные ритмы и тонкая мелодика этого произведения словно оживляют вечную борьбу добра и зла. В звуках музыки слушатель почувствует стремление Тайшик-хана покорить весь мир.

Эту тему сменят глубокие философские размышления, отраженные в Симфонии №4 ми минор Иоганнеса Брамса. Данное произведение стало итогом его симфонической карьеры. Написанная в последние годы жизни композитора симфония соединяет традиции классической формы с эмоциональной насыщенностью романтизма.

Барочные элементы, которые пронизывают произведение, особенно выделяются в финале, где Брамс обращается к технике хоральной вариации. Этот мощный полифонический эпилог считается и венцом его творчества, и связующим звеном между прошлым и будущим.

В следующем произведении к оркестру присоединится Александр Кутузов, лауреат множества международных конкурсов, известный своей способностью проникать в глубины музыкального текста и раскрывать скрытые смыслы.

Он исполнит Фортепианный концерт №4 соль минор Сергея Рахманинова – одно из самых недооцененных сочинений композитора.

Написанный в 1926 году, он стал попыткой Рахманинова найти новый стиль, сохранить свое наследие в контексте западной музыкальной традиции.

Концерт выделяется структурной сложностью и инновационными ритмическими решениями. Первая часть – энергичная и дерзкая, вторая – лирическая и медитативная, а финал возвращает слушателя к стремительности и драматизму.

«В Фортепианном концерте №4 Сергея Рахманинова чувствуется внутренний конфликт композитора, его поиски новых форм и звучаний. Исполнять этот концерт – настоящее удовольствие, ведь он требует виртуозной техники, а также тонкого понимания замысла С. Рахманинова. Особенно интересна его ритмическая сложность и неожиданная смена настроений, которые держат исполнителя в постоянном напряжении», – рассказывает Александр Кутузов.

Также музыкант поделился своими впечатлениями от пребывания в казахстанской столице.