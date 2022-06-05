К голосованию приступили все 9947 участков в Казахстане – ЦИК

Голосование на референдуме по поправкам в Конституцию проходит на 9964 участках Казахстана. Об этом сообщил секретарь Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"По состоянию на 08:00 часов утра, согласно данным, которые мы в режиме онлайн получаем от наших комиссий в областях, а также городах Алматы, Шымкент и Нур-Султан, к голосованию приступили все 9947 участков республики, а также 17 участков при дипломатических представительствах нашей страны в 15-ти иностранных государствах. 48 участков за рубежом приступят к работе в соответствии с тем временем, которое соответствует их часовым поясам", - сообщил Мухтар Ерман.

Таким образом, в настоящее время голосование проходит на 9964 участках.

Напомним, на республиканский референдум в Казахстане вынесены изменения и дополнения в Конституцию, затрагивающие 33 статьи Основного закона. Пакет поправок инициирован Президентом Касым-Жомартом Токаевым в рамках пакета политических реформ. Изменения определяют переход от суперпрезидентской модели к системе «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Поправками предусмотрено сокращение полномочий Главы государства, запрет для близких родственников Президента занимать ключевые должности в государственных органах и квазигосударственных компаниях, изменение системы формирования Сената, введение на выборах разного уровня наряду с пропорциональной также мажоритарной системы и ряд других преобразований.

На голосование поправки вынесены единым пакетом, с вариантами ответа в бюллетене «за» и «против».

Накануне Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана в связи с предстоящим референдумом. В своем выступлении Глава государства отметил, что референдум станет проверкой общества на гражданскую зрелость и политическую сознательность.