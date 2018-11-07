Как будут проходить медкомиссию призывники с внедрением ОСМС в Казахстане

Общество
Фото: kp.kz
Повлияет ли система ОСМС на медосмотры призывников в Казахстане, рассказали в филиале фонда по Алматы, сообщает Inform.kz.

Согласно пункту 3 статьи 16 Закона РК "О воинской службе и статусе военнослужащих", медицинское освидетельствование организуется и обеспечивается местными исполнительными органами в соответствии с Правилами воинского учета военнообязанных и призывников и Правилами проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных силах, утверждаемыми Министерством обороны.

Кроме того, медицинское освидетельствование граждан, призываемых на воинскую службу, осуществляется согласно приказу министра обороны РК от 2 июля 2015 года № 373. В соответствии с данным приказом, процедура проводится врачами-специалистами медицинских комиссий призывных комиссий района (города областного значения) или области (города республиканского значения и столицы).

Что касается обследования в поликлиниках, то в случаях, когда врачи медкомиссии затрудняются окончательно определить состояние здоровья призывника, призывная комиссия направляет его на амбулаторное или стационарное обследование в медицинские организации. По окончании данного обследования заполняется акт состояния здоровья, который подписывается главным врачом, заведующим отделением и врачом, проводившим медицинское обследование. Акт представляется на рассмотрение комиссии по приписке или призывной комиссии, которая выносит окончательное решение о категории годности к воинской службе.

"Таким образом, правила и процедуры медицинского осмотра призывников регулируются и осуществляются Министерством обороны РК и местными исполнительными органами. Медицинское освидетельствование призываемых на службу проводится бесплатно. Со стартом оказания медицинских услуг по системе ОСМС изменений в процедуре прохождения медицинского освидетельствования граждан, призываемых на воинскую службу, не планируется", – сообщили в пресс-службе филиала фонда ОСМС по Алматы.

Перед походом на медкомиссию призывникам необходимо сдать анализы, сделать флюорографию в поликлинике по месту жительства.

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