Как «обуздать» миграцию

Общество
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Асет Сыздыков

В Астане готовят меры для управления миграционными процессами. При этом введения ограничений и запретов для внутренней миграции не планируется, заверили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

О небывалом росте населения в главном городе страны еще в июле этого года говорил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. На совещании по вопросам развития столицы он отметил, что пришло время усилить регулирование миграции в Астане. Ежегодно в город прибывают 50–60 тыс. человек. Основная их часть, по словам Президента, – трудовые мигранты из разных регионов страны, которые приезжают сюда на заработки. И это не считая гостей и туристов: ежедневно столицу посещают 150 тыс. человек, в том числе из-за границы.

Понятно, что это оказывает серьезную нагрузку на инженерную и социальную инфраструктуры города. В социальных сетях астанинцы жалуются, что дети в школах учатся в три смены, нет мест в детсадах, переполнены поликлиники, больницы, растет нагрузка на рынок труда. К слову, в июне на страницах «Казахстанской правды» мы поднимали проблему нехватки питьевой воды в столице (см. «Водный коллапс» от 13.06.23 г.). Дошло до того, что жители из-за отсутствия живительной влаги перекрывали улицы.

Эта ситуация стала результатом непродуманной планировки города. Столичный акимат признал, что просчитались: еще в 2013 году прогнозировали, что к 2025 году количество жителей столицы дос­тигнет 1,2 млн человек. На этот показатель и планировали развитие городской инфраструктуры. Однако численность населения уже в текущем году перевалила за эту цифру, составив более 1 млн 300 тыс. человек. Увеличение водопотребления привело к дефициту мощностей по производству питьевой воды.

Исследователь-урбанист Темиртас Искаков видит проблему в политике местных властей. Считает, что акимат просто-напросто не соблюдает генеральный план, выдавая разрешение на строительство жилых домов. Не контролируются и строительные компании, которые вводят ЖК без учета развития инфраструктуры в районе.

– Население Астаны с 90-х годов выросло в пять раз, и мы сейчас пожинаем плоды псевдоурбанистического процесса, когда инфраструктура, не только инженерная, но и социальная, и культурная, не поспевает за производственной деятельностью, – отметил эксперт.

Тем временем столичные власти взялись за исполнение поручения Президента о регулировании миграции. Утром 29 августа в кулуарах Правительства замес­титель Премьер-министра – министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова сообщила, что планируется ограничить миграцию в Астане. Соответствующий законопроект столичный акимат уже готовит.

Журналисты резонно спросили, какими будут эти ограничения и не станут ли они нарушением конституционных прав человека о свободном перемещении граждан внутри страны. Тамара Дуйсенова пояснила, что свободно въезжать в столицу смогут те, кто тут обучается, работает и имеет регистрацию с условием, что они будут обеспечены жильем. Также ограничения не касаются тех, кто приехал краткосрочно – отдохнуть или получить лечение. А остальным право въезда в столицу будет ограничено.

Заявление вызвало общественный резонанс. Вечером того же дня Тамара Дуйсенова на встрече с журналистами поспешила заверить, что введение ограничений миграции в Астане не планируется. А ее ранее сказанные слова – результат недопонимания.

Министр ответила, что речь шла о генплане Астаны, в котором прописываются ограничения в строительстве домов. К примеру, застройщики при возведении ЖК должны сразу учитывать вопросы создания социальной инфраструктуры.

– Если там будут проживать более 200 человек, то должен быть медпункт, а если более 1 000 человек, то амбулатория. То есть такие ограничения и стандарты. Их я считаю правильными в час­ти поддержки населения, чтобы люди из одной части города не ездили в другую – в школу или за медпомощью, – уточнила Тамара Дуйсенова.

При этом прибывшие в город граж­дане должны регистрироваться по месту проживания, чтобы получить соответствующие социальные и государственные услуги.

Для реализации поручений Главы государства при минис­терстве создана рабочая группа. Одной из мер, предложенных ею, также является ужесточение ответственности для тех, кто сдает в аренду нежилые помещения, где граждане проживают без регистрации.

– В Астане нет ограничений на проживание, въезд и выезд. Ограничение здесь распространяется только на тех, кто сдает в аренду здание, не предназначенное для проживания людей. Например, гараж. На человека, проживающего там, регистрация не будет производиться. Было предложено усилить ответственность для лиц, сдающих такие объекты. В частности, планируется повысить размер штрафа с 15 до 30 МРП, а это от 51 750 до 103 500 тенге, – пояснила Тамара Дуйсенова.

Первый вице-министр труда и соцзащиты населения Акмади Сарбасов добавил, что конт­роль за миграционным потоком в Астане будет вестись через учет. Первый пакет поправок члены рабочей группы планируют озвучить уже в середине сентября.

#миграция #внутренняя миграция #рост населения

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