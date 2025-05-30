Как отметили в Минпросвещения, разработана программа для учителей, которая направлена на освоение новых педагогических подходов, современных методик и цифровых инструментов. По данным ведомства, на сегодня более трех тысяч педагогов прошли курсы повышения квалификации в рамках этой программы. В дальнейшем планируется, что все учителя будут охвачены ей. Это обеспечит единый стандарт развития профессиональных компетенций по всей стране.

Особое внимание уделяется молодым, талантливым и креативным педагогам. Для их привлечения в школы налаживается системное сотрудничество руководства школ с ведущими педагогическими вузами.

Как отметил директор столичной комфортной школы № 100 Мурат Ахметов, различий в кадровой политике в комфортных и обычных школах нет, всюду действует конкурсная основа.

– Есть приказ министра просвещения № 57, на основе которого проводится конкурс для всех школ. Поэтому особых требований к приему педагогов у нас нет. Есть единая база HR-НОБД, где публикуются все вакансии по школам. И каждый желающий педагог, заполнив свои данные, может участвовать в конкурсе, – объясняет директор школы.

К слову, руководство учебного заведения не может повлиять на результаты конкурса и пригласить желаемого кандидата. Решение принимает независимая комиссия, в составе которой представители управления образования, методического центра, ветераны-педагоги и общественники.

– Главный принцип – открытость и справедливость. Проходит тот кандидат, который имеет более высокую категорию и набирает больше баллов. Есть условия и для молодых специалистов. У нас, к примеру, работают шесть молодых учителей, которые уже показывают хорошие результаты, – подчеркнул Мурат Ахметов.

Директоров комфортных школ также назначают по конкурсу, приоритет отдается участникам проекта «1 000 лидеров изменений в образовании».