9 июля в Казахстане отмечают профессиональный праздник работники водного хозяйства – специалисты, обеспечивающие устойчивое водоснабжение, развитие ирригации и охрану водных ресурсов. Пресс-служба Правительства РК подготовила обзор о том, как реализуются поручения Президента по масштабной модернизации водного хозяйства, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

В условиях климатических изменений и роста водного дефицита значение этой сферы возрастает, а эффективное управление водными ресурсами становится одним из приоритетов государственной политики.

В этом контексте по поручению Президента Правительством в лице Министерства водных ресурсов и ирригации продолжается масштабная модернизация в сфере водной отрасли, которая включает строительство новых водохранилищ, реконструкцию действующих объектов, внедрение цифровых технологий и водосберегающих решений. Целью этих реформ является обеспечение устойчивого и эффективного использования воды, безопасности в условиях меняющегося климата, а также доступности и качества водных ресурсов.

Кроме того, на фоне нарастающего дефицита воды принимаются меры для эффективного и бережливого управления водными ресурсами. На недавнем совещании Премьер-министром Олжасом Бектеновым перед госорганами поставлена задача по созданию региональных штабов, ответственных за управление водными рисками на вегетационный период. Подчеркнута необходимость активного внедрения водосберегающих технологий полива и усиления контроля за нарушениями в сфере водопользования.

Новый Водный кодекс – современный инструмент управления

Напомним, что в Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев особо отметил необходимость полномасштабного обновления водной инфраструктуры. 9 апреля 2025 г. Глава государства подписал новый Водный кодекс Республики Казахстан, который направлен на внедрение механизмов водосбережения и охрану водных объектов, защиту граждан и экономики от дефицита воды и загрязнения водных объектов.

С июня 2025 года документ официально вступил в силу, ознаменовав переход к новым подходам в сфере водного регулирования. Новый кодекс предусматривает мероприятия по предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод, включая противопаводковые мероприятия, пересмотр подходов к управлению водными ресурсами с акцентом на приоритетность их охраны, ужесточение государственного регулирования и контроль в области использования и охраны водного фонда.

События последних лет, включая масштабные паводки прошлого года, еще раз подчеркнули важность реформирования системы управления водными ресурсами.

В этом аспекте в основу проекта Кодекса были заложены пять основных принципов. Первое - усиление роли воды как неотъемлемой части окружающей среды, основы жизнедеятельности населения и экономического развития. Второе - экономическая ценность водных ресурсов при их использовании. Третье - комплексное использование поверхностных и подземных водных ресурсов. Четвертое - эффективное и рациональное водосбережение. Пятое - привлечение общественности к решению задач по охране и использованию водного фонда.

Новый кодекс включает разработку разработку Генерального плана интегрированного управления водными ресурсами и бассейнового плана. Предусматриваются обязательства по проведению многофакторного обследования и разработки деклараций безопасности для потенциально опасных гидротехнических сооружений, систематизированы вопросы ведения их реестра.

На законодательном уровне усиливаются требования по ответственности за нарушения в водной сфере. Введены надзорные функции, в соответствии с которыми органы управления водными ресурсами смогут принимать оперативные меры реагирования если не выполняются планы по водосбережению.

Для борьбы с «черным» рынком воды усилен контроль за недопущением самовольного водопользования и соблюдением установленных запретов на осуществление хозяйственной деятельности на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах. В этом контексте Премьер-министром дано поручение активизировать мониторинг на местах, наладить межведомственное взаимодействие и обеспечить соблюдение очередности полива.

Отдельное внимание сегодня уделяется повышению эффективности посредством сокращения непродуктивных потерь в сельском хозяйстве. В частности, установлен порядок создания ирригационного кондоминиума, где в случае его отсутствия местные исполнительные органы наделяются полномочиями по созданию предприятий для обслуживания внутрихозяйственных систем. Регламентированы обязанности сельхозтоваропроизводителей по планированию водопользования, совместной эксплуатации неделимой собственности. Определены меры по адаптации водного сектора к изменению климата для предупреждения рисков.

Также в рамках поручений Главы государства поставлена задача внедрения цифрового мониторинга водопользования с применением спутниковых данных и интерактивных карт дефицитных зон. Эти меры уже начали реализовываться МВРИ. В частности, предусмотрено создание Национальной информационной системы.

Также конкретизированы нормы по полноценному учету водохозяйственных сооружений, оценке их количественных и качественных показателей, использованию альтернативных источников воды, накоплению и дальнейшему использованию талых вод для орошения в объеме до 2 млн м3 без получения разрешения на спецводопользование, мониторингу водных объектов.

Документ включает нормы по развитию систем водоснабжения и водоотведения, регулированию ливневых и дренажных стоков, передаче бесхозяйных систем в коммунальную собственность. Также предусмотрены меры по использованию технической воды вместо питьевой для промышленных нужд, регулированию временного прекращения услуг и планомерному обновлению инфраструктуры водоснабжения и водоотведения на основе технического аудита.

Усилены нормы в части регулирования поиска, оценки, мониторинга и охраны подземных вод. В составе МВРИ этими вопросами будет заниматься Национальная гидрологическая служба.

Расширено участие общественности в принятии решений по управлению водными ресурсами.

Бассейновые советы теперь будут вносить рекомендации о порядке сокращения разрешенных объемов водопользования, мерах по противодействию паводкам и засухам, мерах по устранению местными исполнительными органами, допущенных ими нарушений при реализации функций, возложенных на них.

Более 40 новых водохранилищ построят в Казахстане за пять лет

По Казахстану насчитывается 1395 подпорных гидротехнических сооружений (ГТС). В целях подготовки к паводкам Бассейновыми инспекциями, совместно с представителями ДЧС, местными исполнительными органами и РГП «Казводхоз» проводятся визуальные обследования ГТС. По итогам обследований этого года выявлено 560 ГТС требующих ремонта, из них 540 в неудовлетворительном и 20 в аварийном состоянии.

Согласно Концепции развития системы управления водными ресурсами, до конца 2030 года в Казахстане планируется построить 42 новых и реконструировать 37 действующих водохранилищ. Это обеспечит устойчивое водоснабжение сельского хозяйства, снизит угрозу подтоплений и уменьшит зависимость от трансграничных вод. В северных регионах новые водохранилища помогут аккумулировать 1,5 млрд м3 паводковых вод, предотвращая подтопление 216 населенных пунктов. На юге они позволят увеличить поливные площади на 295 тыс. га.

В 2025 году ведомством реализуется 98 проектов за счет республиканского бюджета и международных финансовых организаций.

Министерством уже проводится работа по автоматизации оросительных сетей в Кызылординской, Жамбылской и Туркестанской областях.

В Кызылординской области с прошлого года реализуется проект по реконструкции гидропостов с установкой автоматизированной системы учета воды на 5 каналах – Новошиелинский, О-2, Келинтобе, Айтек, Сунаката – общей протяженностью 232 км.

Также ведется разработка проектно-сметной документации для автоматизации 16 магистральных и межхозяйственных каналов Кызылординской области. Реализация этих проектов намечена в срок с 2025 по 2027 годы, общая длина каналов составит более 2,6 тыс. км.

Также в 2025-2027 годы будут автоматизированы 80 каналов в Туркестанской области и 77 каналов в Жамбылской области. В настоящее время актуализируется проектно-сметная документация с учетом увеличения количества каналов, подлежащих автоматизации.

В проектах по автоматизации предусмотрена установка затворов с расходомерами, включая программное решение с возможностью планирования, эксплуатации и управления водными ресурсами. Удаленное управление и автоматизация процесса исключают необходимость выездов на объект и позволяют контролировать распределение воды. Операции будут выполняться дистанционно и настраиваться для автоматической работы в любое время суток.

Внедрение автоматизации на оросительных каналах даст ряд существенных преимуществ и долгосрочных эффектов, как на уровне отдельного хозяйства, так и в масштабах региона. Это позволит устранить факторы переувлажнения и недостаточного полива, обеспечить прозрачное распределение ресурсов между фермерами.

В результате данные проекты должны обеспечить снижение потерь поливной воды на 20-30% и учет воды на орошаемых землях площадью более 420 тыс. га.

В настоящее время заключено 22,5 тыс. договоров на подачу воды с аграриями, что на 3 тыс. больше, чем в прошлом году.

Кроме того, до конца этого года будут завершены 12 проектов из 24 по строительству групповых водопроводов, что обеспечит 153 села с общим населением 423 тыс. человек качественной питьевой водой. Еще 52 населенных пункта будут подключены к централизованной системе водоснабжения.

Также в этом году начинается строительство 4 новых водохранилищ и реконструкцию 4 действующих.

Готовящееся к строительству водохранилище «Большой Узень» в Западно-Казахстанской области (28 млн м3) будет использоваться для накопления паводковых вод и орошения сельскохозяйственных угодий.

На территории шести областей реконструируют 115 каналов с применением элементов цифровизации и, параллельно со строительством сооружений для наполнения Астанинского водохранилища, будут проведены работы по расширению и очистке существующего канала. Помимо этого, в 2025 г. предусмотрена сдача в эксплуатацию более 1,9 тыс. км ирригационных каналов с подвешенной площадью 256 тыс. га.

Для улучшения материально-технической базы филиалов «Казводхоза» при поддержке Правительства началась работа по приобретению 757 единиц спецтехники и транспорта. На сегодня 273 единицы спецтехники уже приняты филиалами «Казводхоза».

В текущем году в соответствии с поручением Президента дополнительно планируется внедрить водосберегающие технологии на 150 тыс. га орошаемых земель.

Кроме того, введен дифференцированный подход к субсидиям: фермерам, применяющим водосберегающие технологии, предоставляется больший размер господдержки. Это стимулирует переход на эффективные системы полива – дождевальные, капельные, лазерную планировку.

Для отрасли водного хозяйства в рамках Года рабочих профессий начата подготовка специалистов нового поколения

С 9 апреля 2025 года по инициативе Министерства первая группа казахстанских специалистов водной отрасли начала прохождение курсов повышения квалификации в КНР. В первую группу вошли 30 специалистов. Далее обучение в Китае пройдут еще 3 группы из 25 человек. В общей сложности двухнедельные курсы повышения квалификации в соседней стране пройдут 105 специалистов водной отрасли.

Казахстанские специалисты проходят курсы повышения квалификации не в высших учебных заведениях, а на производственных участках и объектах Китайской Народной Республики в рамках подписанного меморандума с китайской компанией «Power China». Темы курсов проводятся согласно потребностям:

- по планированию водохозяйственных объектов, предотвращению наводнений и снижению ущерба от стихийных бедствий;

- по восстановлению после стихийных бедствий и планированию водохозяйственных объектов;

- по освоению и использованию водных ресурсов и управлению водной средой;

- по управлению водными ресурсами и очистке сточных вод.

Все затраты в период прохождения курсов покрываются за счет китайской стороны.

С учетом принятого Правительством решения по созданию водохозяйственных коммунальных организаций в каждом регионе, а также выхода на пенсию работников водохозяйственных организаций в ближайшие 4-5 лет потребность в специалистах водного хозяйства прогнозируется в количестве 1,7 тыс. человек.

В связи с этим для недопущения дефицита кадров в сфере водного хозяйства министерствами науки и высшего образования, водных ресурсов и ирригации, а также просвещения принята Дорожная карта на 2024-2025 годы по подготовке кадров для водной сферы.

Дорожная карта состоит из 28 мероприятий, которая предусматривает проведение анализа потребностей рынка труда в специалистах водной сферы. Документом предусмотрено обновление образовательных программ, улучшение материально-технической базы организаций высшего и послевузовского образования, а также технического и профессионального образования.

Кроме того, в соответствии с Концепцией развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2024-2030 годы в целях улучшения подготовки кадров для водной отрасли предусмотрена разработка новых профессиональных стандартов и образовательных программ с применением инновационных методов образования

Также в 2023 году при Министерстве создан и функционирует Отраслевой совет по профессиональным квалификациям в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения и ирригации, в состав которого вошли профессора и преподаватели ВУЗов и колледжей, занимающихся подготовкой кадров для водной отрасли.

В 2024 году Отраслевым советом актуализированы и утверждены два профессиональных стандарта: «Гидротехническая мелиорация» и «Строительство дамб плотин», а также отраслевая квалификация «Водное хозяйство».

Также для дальнейшего улучшения качества подготовки кадров водной сферы до 2027 года планируется актуализация 9 и разработка 9 новых профессиональных стандартов.

На основе вышеуказанных стандартов высшие учебные заведения и колледжи будут обновлять свои образовательные программы с учетом потребностей работодателей.

Социальные меры: в водной отрасли увеличатся зарплаты

Сегодня на постоянной основе проводится работа по увеличению заработной платы работников водной отрасли. Так, с 1 января 2024 года уровень заработной платы работников увеличен на 25%.

При этом Министерством с декабря 2024 года проводится работа по внесению изменении и дополнении в Закон РК «О естественных монополиях» в части повышения заработной платы работников водной отрасли. В частности, разработана соответствующая поправка, которая согласована с государственными органами, аккредитованными организациями, НПП «Атамекен» и со всеми заинтересованными лицами. Получено положительное заключение Правительства РК.

Кроме того, в марте текущего года одобрен депутатами Мажилиса и направлен в Сенат проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам аквакультуры». Принятие данных поправок позволит во втором полугодии 2025 года увеличить заработную плату работников водной отрасли до 50% – до 305 тыс. тенге. Ожидается, что эти меры позволят привлечь в отрасль квалифицированных специалистов.

Международное сотрудничество

4 апреля 2025 года в городе Самарканде состоялось 89-е заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии. В результате соглашений, достигнутых МВРИ с коллегами из Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, в поливной период этого года в Казахстан поступит 3,7 млрд м3 воды по реке Сырдарья, 909 млн м3 воды поступит по межгосударственному каналу «Достык» и 975 млн м3 воды прибудет в Северный Арал.

25 апреля 2025 года в городе Астана состоялось 35-заседание Комиссии Республики Казахстан и Кыргызской Республики по использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Шу и Талас, по итогам которого утверждены графики подачи воды из водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на вегетационный период 2025 года.

Так, с мая по сентябрь в Казахстан по реке Талас будет подано 400 млн м3 воды, по реке Шу – 180 млн. м3 воды. Таким образом, общая водоподача за вегетационный период 2025 года (с учетом апреля) прогнозируется общим объемом 625 млн м3.

Площади орошаемых земель с применением водосберегающих технологий расширят

В рамках исполнения поручения Главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана 1 сентября 2023 года, в части ускорения внедрения передовых водосберегающих технологий Правительством принято решение о передаче функций Министерства сельского хозяйства по субсидированию стоимости услуг по подаче воды и возмещению части расходов при инвестиционных вложениях на внедрение водосберегающих технологий в Министерство водных ресурсов и ирригации.

В целом, принятые функции обеспечат комплексное решение вопросов эффективного использования аграриями водных ресурсов за счет внедрения водосберегающих технологий орошения.

В 2024 году заложена основа для дальнейшей реализации политики водосбережения и стимулирования фермеров к переходу на водосберегающие технологии – увеличена доля возмещения затрат фермеров с 50% до 80% на бурение скважин при подведении инфраструктуры, а также, на приобретение и установку водосберегающих технологий, введен дифференцированный размер субсидий в зависимости от стоимости тарифа.

Реализация этих нововведений показала результаты. В 2024 году площади, где применяются водосберегающие технологии полива, увеличились до 158 тыс. га: из них 60 тыс. га орошаются с использованием дождевальных систем, 40 тыс. га – капельным орошением и 58 тыс. га были выровнены лазерным планировщиком. Согласно данным Министерства сельского хозяйства, в целом по итогам прошлого года площадь орошаемых земель с водосберегающими технологиями составила 470,1 тыс. га. Вместе с тем, к 2030 году планируется расширить площадь орошаемых земель с применением водосберегающих технологий до 1,3 млн га.

Доступ к воде улучшится в 426 казахстанских населенных пунктах

Для эффективного решения ключевых проблем в водной сфере – таких как нехватка питьевой и поливной воды, а также частые паводки – Правительством принимается целый комплекс мер. В их числе – разработка и реализация Комплексного плана по развитию водной отрасли до 2030 года, Концепции управления водными ресурсами на 2024-2030 г.г., Дорожной карты по водосбережению, а также нового Водного кодекса. Эти инициативы направлены на системное улучшение ситуации и дают основания говорить о заметных положительных результатах в ближайшей перспективе.

Прежде всего, в части обеспечения населения питьевой водой ситуация долгое время оставалась напряженной, особенно в сельской местности, где жители сталкивались с нехваткой качественной и стабильной подачи воды. Однако благодаря планируемой реализации 28 инфраструктурных проектов, охватывающих 426 населенных пунктов и более миллиона человек, ожидается значительное улучшение условий. Помимо этого, развитие подземных источников, таких как месторождение «Кокжиде» в Актюбинской области, позволит дополнительно обеспечить до 173,4 тыс. м3 воды в сутки.

Переходя к вопросу поливной воды, важно отметить, что ранее водообеспечение сельского хозяйства оставалось нерегулярным, а потери в изношенных ирригационных сетях достигали значительных объемов. Однако ситуация кардинально меняется: предусмотрено строительство 20 новых и восстановление 15 существующих водохранилищ, а также реконструкция более 14 тыс. км оросительных каналов. Одновременно внедряются современные методы водосбережения, включая субсидирование внедрения водосберегающих технологий, что позволяет значительно снизить стоимость услуг.

За счет сокращения непродуктивных потерь аграрный сектор постепенно выходит из состояния хронического водного дефицита и переходит к устойчивому и экономически эффективному водообеспечению.

В сфере предупреждения паводков также предпринимаются решительные шаги. Строятся водохранилища общей емкостью до 180 млн м3 для аккумулирования весенних вод.

Кроме того, новые нормативные акты предусматривают системный подход к управлению паводками, при котором значительные объемы паводковой воды направляются в лиманы, озера и пастбища, тем самым поддерживая экосистемы и предотвращая опустынивание. Также предусмотрены нормы, обязывающие строительство инженерных сооружений для защиты населенных пунктов от наводнений. Благодаря этому Казахстан последовательно переходит от реактивной борьбы с последствиями к проактивному управлению паводковыми рисками.

Таким образом, в результате последовательной реализации поручений Президента формируется устойчивая система управления водными ресурсами.