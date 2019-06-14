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Какие документы подписаны по итогам саммита ШОС с участием Президента РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.   

После официальной церемонии приветствия состоялись заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в узком и расширенном форматах.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова за теплый прием и высокий уровень подготовки саммита и выразил уверенность, что принимаемые на саммите решения и подписываемые документы будут способствовать углублению кооперации между странами.

Глава государства подчеркнул, что трансформация системы международных отношений диктует необходимость выработки новых, более сбалансированных и четких принципов деятельности многосторонних объединений, и в этой связи обозначил главные, на его взгляд, задачи ШОС.

"Во-первых, должно оставаться укрепление доверия, конструктивного диалога и взаимодействия в целях обеспечения безопасности и сотрудничества на пространстве ШОС. В этой связи следует в полной мере реализовать План действий на 2018-2022 годы в рамках стратегического для ШОС Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", – сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил своевременность инициативы Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о "Трех диалогах" и в этом контексте указал на необходимость повышения международной конкурентоспособности Организации путем расширения и налаживания полноформатных отношений с ключевыми многосторонними структурами Евразии, такими как Евразийский экономический союз, АСЕАН, БРИКС и Евросоюз.

"В условиях замедления экономического роста, финансовой нестабильности на мировых рынках нужно более эффективно использовать огромный экономический потенциал ШОС. Считаем, что этому будет способствовать формирование в восьмистороннем формате Евразийского финансового консультационного механизма. Подписываемый сегодня Меморандум между Секретариатом ШОС и МФЦА позволит использовать уникальный инновационный потенциал Международного финансового центра "Астана" в развитии финансовой системы стран ШОС", – сказал Глава государства.

Президент Казахстана акцентировал внимание участников заседания на вопросах обеспечения безопасности в регионе. По его мнению, теракты в стране-партнере ШОС Шри-Ланке в апреле этого года подтверждают востребованность казахстанской инициативы по формированию Глобальной антитеррористической коалиции под эгидой ООН.   

"Проблема терроризма дает о себе знать также в глобальной сети и требует дополнительных усилий по обеспечению кибербезопасности. Создание Центра ШОС по информационной безопасности стало бы важным вкладом в дело защиты информационного пространства Организации. С учетом опыта и специфики основную роль в продвижении данного вопроса способен взять на себя Совет РАТС ШОС", – предложил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Глава государства отдельно остановился на проблеме изменения климата и защите окружающей среды и предложил учредить постоянно действующую платформу для сотрудничества в этой сфере.

Завершая свое выступление, Президент Казахстана подчеркнул, что миротворческая деятельность является важной составной частью внешней политики страны по укреплению международной и региональной безопасности, и выразил благодарность партнерам по ШОС за поддержку казахстанских миротворческих инициатив в рамках ООН.






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По итогам саммита были приняты и подписаны следующие документы:

1.Информационное сообщение по итогам заседания Совета глав государств-членов ШОС;

2. Бишкекская декларация глав государств-членов ШОС;

3. Решение Совета глав государств-членов ШОС об утверждении Рабочего плана по реализации Антинаркотической стратегии государств-членов ШОС на 2018-2023 годы и Программы действий по выполнению антинаркотической стратегии государств-членов ШОС на 2018-2023 годы;

4. Решение Совета глав государств-членов ШОС об утверждении Регламента Форума глав регионов государств-членов ШОС;

5. Решение Совета глав государств-членов ШОС об утверждении Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий;

6. Решение Совета глав государств-членов ШОС об утверждении Программы развития межрегионального сотрудничества государств-членов ШОС;

7. Решение Совета глав государств-членов ШОС об утверждении Доклада Генерального секретаря ШОС о деятельности ШОС за прошедший год;

8. Решение Совета глав государств-членов ШОС об утверждении Доклада Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС о деятельности Региональной антитеррористической структуры ШОС в 2018 году;

9. Решение Совета глав государств-членов ШОС об утверждении Плана мероприятий по практической реализации Концепции сотрудничества в области охраны окружающей среды государств-членов ШОС;

10. Решение Совета глав государств-членов ШОС о подписании Меморандума о взаимопонимании между ШОС и Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов;

11. Решение Совета глав государств-членов ШОС о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Всемирной туристской организацией;

12. Решение Совета глав государств-членов ШОС о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Международным финансовым центром «Астана»;

13. Решение Совета глав государств-членов ШОС о подписании Меморандума о взаимопонимании между ШОС (Секретариат ШОС) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО);

14. Решение Совета глав государств-членов ШОС о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Европейской экономической комиссией ООН;

15. Решение Совета глав государств-членов ШОС о подписании Дорожной карты дальнейших действий Контактной группы "ШОС-Афганистан";

16. Соглашение между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области средств массовой информации;

17. Соглашение между уполномоченными органами государств-членов ШОС о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта;

18. План основных мероприятий по сотрудничеству государств-членов ШОС в области здравоохранения на 2019-2021 годы;

19. Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Международным финансовым центром "Астана";

20. Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организацией сотрудничества и Всемирной туристской организацией;

21. Меморандум о взаимопонимании между ШОС и Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов;

22. Дорожная карта дальнейших действий Контактной группы "ШОС-Афганистан".

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