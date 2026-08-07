Токаев выразил соболезнования родным кинорежиссера Ардака Амиркулова

Президент
Дана Аменова
специальный корреспондент

Глава государства отметил большой вклад режиссера в популяризацию национальной культуры и кинематографа

Коллаж: Kazpravda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного деятеля Казахстана, лауреата Государственной премии и кавалера ордена «Құрмет» Ардака Амиркулова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду    

«Ардак Амиркулов, посвятивший всю свою жизнь искусству кино, внес значительный вклад в популяризацию отечественной культуры. Как профессиональный кинематографист он экранизировал такие значимые произведения, как «Гибель Отрара», «Абай», «Прощай, Гульсары!», которые вошли в золотой фонд нашей национальной духовности. Именитый режиссер обогатил казахский кинематограф, воспитав плеяду талантливых учеников. Светлая память об Ардаке Амиркулове, оставившем богатое духовное наследие, навсегда останется в наших сердцах», – говорится в телеграмме.

Напомним, выдающийся казахстанский режиссер Ардак Амиркулов скончался на 71-м году жизни. МКИ выразило соболезнования в связи с кончиной родным и близким мэтра отчественной киноидустрии. 

#Токаев #Акорда #соболезнование #Ардак Амиркулов

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