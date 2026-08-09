Президент Казахстана поздравил главу Сингапура и его соотечественников с национальным праздником

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Сингапура Тарману Шанмугаратнаму по случаю национального праздника - Дня независимости, передает Kazpravda.kz.

Глава государства отметил особое значение этой даты для сингапурского народа, назвав ее символом национального единства, суверенитета и устойчивого развития страны.

«Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что многогранное сотрудничество между Казахстаном и Сингапуром, основанное на узах дружбы и взаимопонимания, продолжит поступательно развиваться на благо народов двух стран», - сообщили в Акорде.

В завершение Президент Казахстана пожелал Тарману Шанмугаратнаму успехов в его деятельности, а народу Сингапура — благополучия и процветания.