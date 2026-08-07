Президент Казахстана поздравил жителей СКО с 90-летием региона

Президент
Дана Аменова
специальный корреспондент

Акорда опубликовала обращение Главы государства к жителям региона по случаю праздника, сообщает Kazpravda.kz 

В своем поздравлении Президент подчеркнул, что за это время регион добился впечатляющего прогресса в своем развитии, а его летопись обогатилась многими славными страницами.

«Сегодня Северный Казахстан – одна из главных житниц страны. Наши аграрии, блестяще владеющие мастерством земледелия, вносят весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности государства. Наряду с сельским хозяйством в регионе динамично развиваются перерабатывающая промышленность и машиностроение. Реализуются инвестиционные проекты, запускаются новые предприятия. Безусловно, все это способствует повышению качества жизни населения и процветанию края. На этой священной земле жил и оставил неизгладимый отпечаток в истории известный своей мудростью и дальновидностью Абылай хан, сохранивший единство народа в судьбоносное для нашей страны время. Северо-Казахстанская область является родиной известных государственных и общественных деятелей, выдающихся представителей культуры и литературы, ветеранов труда, многих уважаемых личностей, знаменитых спортсменов и профессионалов правоохранительной сферы. Как единая и созидательная нация мы успешно осуществляем масштабные преобразования», – сказано в информации.

Также Глава государства добавил, что совсем недавно вступила в силу Новая Конституция, ставшая залогом успешного развития страны.

«В Основном законе нашли воплощение многовековые мечты и непреходящие ценности нашего народа, которые и в будущем будут служить нам надежным ориентиром. Жители региона приняли самое активное участие в референдуме по проекту Конституции, продемонстрировав сплоченность и высокую ответственность. В области в атмосфере взаимного уважения и дружбы, в мире и согласии живут представители различных этносов. Всеми своими достижениями благодатный край обязан созидательной энергии своих граждан. Уверен, что вы и впредь будете вносить существенный вклад в поступательное развитие страны. Желаю вам благополучия и дальнейших успехов! Пусть процветает Северо-Казахстанская область!», — заключил Касым-Жомарт Токаев.  

#Токаев #поздравление #СКО #юбилей #Акорда

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