Президент Казахстана поздравил жителей СКО с 90-летием региона

В своем поздравлении Президент подчеркнул, что за это время регион добился впечатляющего прогресса в своем развитии, а его летопись обогатилась многими славными страницами.

«Сегодня Северный Казахстан – одна из главных житниц страны. Наши аграрии, блестяще владеющие мастерством земледелия, вносят весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности государства. Наряду с сельским хозяйством в регионе динамично развиваются перерабатывающая промышленность и машиностроение. Реализуются инвестиционные проекты, запускаются новые предприятия. Безусловно, все это способствует повышению качества жизни населения и процветанию края. На этой священной земле жил и оставил неизгладимый отпечаток в истории известный своей мудростью и дальновидностью Абылай хан, сохранивший единство народа в судьбоносное для нашей страны время. Северо-Казахстанская область является родиной известных государственных и общественных деятелей, выдающихся представителей культуры и литературы, ветеранов труда, многих уважаемых личностей, знаменитых спортсменов и профессионалов правоохранительной сферы. Как единая и созидательная нация мы успешно осуществляем масштабные преобразования», – сказано в информации.

Также Глава государства добавил, что совсем недавно вступила в силу Новая Конституция, ставшая залогом успешного развития страны.