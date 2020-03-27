Какое наказание будет за выход из жилья без особых причин в Нур-Султане и Алматы

Коронавирус
Айдана Демесинова
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
О том, какое наказание будет за выход из жилья без особых причин в Нур-Султане и Алматы, рассказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"По работе общественного транспорта акиматами прорабатываются вопрос. Возможно, будет прогнозироваться нагрузка и ситуативно ограничиваться движение. Городские парки и скверы будут патрулироваться. Граждане будут иметь право выгуливать домашних животных в непосредственной близости к своим домам. Если граждане вышли на улицу без особых причин (поход в магазин или аптеку – прим. автора), их могут привлечь к административной ответственности. Сначала в виде предупреждения, затем предусмотрен штраф в размере 26,5 тысячи тенге или арест до 15 суток", – сообщил Абаев.

Кроме того, по его словам, предусмотрена уголовная ответственность за неповиновение законным требованиям или распоряжениям представителей власти в период ЧП.

Отметим, что с 28 марта в Нур-Султане и Алматы введут новые ограничения, подробнее об этом можно прочитать здесь.

Ранее сообщалось о первой смерти от коронавируса в Казахстане. В настоящее время в стране подтверждено 125 случаев регистрации коронавирусной инфекции.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны, можно прочитать здесь.

Перед этим в Казахстане объявили ранние каникулы для школьников, перевели студентов на дистанционное обучение с 16 марта для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, в Казахстане запретили спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили работу кинотеатров и постановили не проводить массовых праздников на Наурыз мейрамы.

В Министерстве иностранных дел рассказали, кто сможет пересекать границу Казахстана в период действия чрезвычайного положения.

С 19 марта было решено ввести карантин в Нур-Султане и Алматы.

23 марта на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить изоляционные меры для недопущения распространения коронавируса.

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