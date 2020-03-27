Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
О том, какое наказание будет за выход из жилья без особых причин в Нур-Султане и Алматы, рассказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"По работе общественного транспорта акиматами прорабатываются вопрос. Возможно, будет прогнозироваться нагрузка и ситуативно ограничиваться движение. Городские парки и скверы будут патрулироваться. Граждане будут иметь право выгуливать домашних животных в непосредственной близости к своим домам. Если граждане вышли на улицу без особых причин (поход в магазин или аптеку – прим. автора), их могут привлечь к административной ответственности. Сначала в виде предупреждения, затем предусмотрен штраф в размере 26,5 тысячи тенге или арест до 15 суток", – сообщил Абаев.
Кроме того, по его словам, предусмотрена уголовная ответственность за неповиновение законным требованиям или распоряжениям представителей власти в период ЧП.
Отметим, что с 28 марта в Нур-Султане и Алматы введут новые ограничения, подробнее об этом можно прочитать здесь
.
Ранее сообщалось о первой смерти
от коронавируса в Казахстане. В настоящее время в стране подтверждено 125 случаев
регистрации коронавирусной инфекции.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения
в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны, можно прочитать здесь
.
Перед этим в Казахстане объявили
ранние каникулы для школьников, перевели студентов на дистанционное обучение с 16 марта для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
Кроме того, в Казахстане запретили
спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили
работу кинотеатров и постановили
не проводить массовых праздников на Наурыз мейрамы.
В Министерстве иностранных дел рассказали, кто сможет пересекать границу
Казахстана в период действия чрезвычайного положения.
С 19 марта было решено ввести карантин
в Нур-Султане и Алматы.
23 марта на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить изоляционные меры
для недопущения распространения коронавируса.