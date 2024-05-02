Бектенов: В единстве и солидарности – могучая сила нашего народа

Пресс-служба премьер-министра РК опубликовала поздравление Олжаса Бектенова с Днем единства народа Казахстана, сообщает Kazpravda.kz
Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Днем единства народа Казахстана!
В нашей стране в атмосфере дружбы, равенства и взаимопонимания проживают представители различных национальностей.
Для всех граждан, независимо от этнической, расовой и религиозной принадлежности, земля Казахстана – это наш общий дом, где тепло, спокойно и безопасно. Мы также едины в своем стремлении к стабильному и благополучному будущему.
Этой весной наша страна столкнулась с беспрецедентными по своей масштабности паводками. В борьбе со стихией объединилось все казахстанское общество, проявив гуманизм и высокую гражданскую ответственность. Это послужило еще одним доказательством того, что в единстве и солидарности заключается могучая сила нашего народа.
Уважаемые казахстанцы, искренне желаю каждой семье мира, добра, благополучия и процветания! Пусть под нашим единым шаныраком всегда царят покой, дружба, взаимоуважение и согласие!
Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов