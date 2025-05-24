Канал имени Сатпаева реконструируют в Казахстане

Водное хозяйство
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17 трансформаторов и 19 насосных агрегатов будут отремонтированы на Канале им. К.Сатпаева, передает Kazpravda.kz

Фото: Виталий Асеев

Министерство водных ресурсов и ирригации начало работу по замене 19 насосных агрегатов и электрооборудования на Канале им. К. Сатпаева. На сегодня заключены контракты на поставку 17 трансформаторов, приобретено 9 единиц комплектующего оборудования.

Работы проводятся согласно Дорожной карте комплексной реконструкции объекта. Полностью завершить замену насосных агрегатов и электрооборудования планируется до 2028 года.

Канал им. К. Сатпаева обеспечивает питьевой водой Карагандинскую, Павлодарскую области и город Астана. Водой из канала также пользуются производственные очаги и крестьянские хозяйства этих регионов. Общая протяженность гидротехнического объекта составляет 458 км.

«В связи с увеличением численности населения и числа промышленных предприятий растет спрос на водные ресурсы канала. По поручению Главы государства министерство начало работу по реконструкции объекта. В результате мы хотим повысить качество водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий, а также обеспечить долгосрочную и безопасную эксплуатацию канала», – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.

#реконструкция #водное хозяйство #Канал имени Сатпаева

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