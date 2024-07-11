Капитан «неотдаленного» плавания

Суд установил, что военнослужащий в звании капитана использовал свое служебное положение и заложил топографические приборы, принадлежащие воинской части, в ломбард. На преступление его толкнул немалый долг из-за проигрыша на ставках на букмекерском сайте.

По информации пресс-службы суда, ущерб государству оценен на сумму более двух миллионов тенге. Теперь уже бывший начальник топографической службы признан виновным и приговорен к двум с половиной годам лишения свободы.

Также суд лишил его воинского звания и взыскал материальный ущерб и государственную пошлину. Приговор не вступил в законную силу.