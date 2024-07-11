Капитан «неотдаленного» плавания Свежий выпуск 11 июля 2024 г. 1:00 80 Флора Левина, Семей В военном суде Семейского гарнизона рассмотрено уголовное дело в отношении О., обвиняемого в растрате вверенного ему чужого имущества по ст. 189, ч. 3, п. 2, УК. фото из архива "КП" Суд установил, что военнослужащий в звании капитана использовал свое служебное положение и заложил топографические приборы, принадлежащие воинской части, в ломбард. На преступление его толкнул немалый долг из-за проигрыша на ставках на букмекерском сайте. По информации пресс-службы суда, ущерб государству оценен на сумму более двух миллионов тенге. Теперь уже бывший начальник топографической службы признан виновным и приговорен к двум с половиной годам лишения свободы. Также суд лишил его воинского звания и взыскал материальный ущерб и государственную пошлину. Приговор не вступил в законную силу. #суд #приговор #военнослужащий