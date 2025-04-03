Карагандинский художник создает иллюстрации к литературным произведениям

Культура
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Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Марат Буканов – график, дизайнер и наставник молодежи.

фото из архива Марата Буканова

Свои картины он создает на контрасте черного и белого цветов, а также оттенках серого. Относительная простота их исполнения компенсируется смысловой наполненностью композиции.

– В картинах других мастеров я чаще всего ищу положительные моменты, а к своим работам отношусь критически, – говорит Марат Буканов. – Понимае­те, когда вращаешься в кругу творческих людей, их мнение становится для тебя важным. Ты пишешь и переживаешь: «А что они подумают?» Но иногда нужно отстраниться от окружаю­щего мира и просто делать то, что доставляет тебе удовольствие. В этом, я считаю, залог успеха современного художника.

Марата Буканова можно наз­вать счастливым человеком. Он не метался, выбирая профессио­нальную стезю. С детства он хорошо рисовал, и родители – преподаватели вуза – поддерживали увлечение сына. Они отдали ребенка в школу искусств, где тот занимался и живописью, и скульптурой, и прикладным искусством. Но душа лежала к графике. Работать с цветом у нашего героя не получалось. Зато завязался творческий роман с простым карандашом, пером и тушью, который длится до сих пор.

Окончив школу, Марат Буканов пошел учиться в Карагандинский пединститут, где выб­рал специальность «черчение, изобразительное искусство и труд». Он мечтал стать профессиональным художником, но профильного вуза в Караганде не было, а ехать в Алматы в сложные 90-е годы было затруднительно.

Наш герой остался в родном городе, о чем не жалеет. Здесь он познакомился с творчеством местных художников классической школы. Особенно ему понравились картины Вениамина Шамшина, который был не только живописцем, но и с удовольствием работал над графическими сериями. Его произведения отличаются тщательно выстроенной композицией и особым вниманием к деталям.

– Картины Вениамина Шамшина я впервые увидел на выставке в областном музее изобразительного искусства, – вспоминает Марат Буканов. – Особенно мне понравились его портреты. Мое внимание привлекло то, как мастер работает пастозными мазками. У него каждый мазок отличается от предыдущего по цвету. Это индивидуальная манера Шамшина, она меня поразила.

Что касается художников-графиков, то среди них непререкае­мым авторитетом для нашего героя был и остается Манатбек Аманбаев. Мастер создает не только отдельные гравюры, но и целые серии. Излюбленная тема – жизнь степи и людей на ее необъятных просторах. Искусствоведы и поклонники называют Манатбека Аманбаева последним рыцарем графики. Сегодня этому виду изобразительного искусства отдают предпочтение все меньше молодых художников.

– Меня всегда поражала даже не техника исполнения гравюр Манатбека Аманбаева, а разнообразие его сюжетов, – отмечает художник. – Я удивлялся богатству его творческой фантазии. Смотришь на его картины и понимаешь: у автора талант от Бога. У меня не так хорошо развито воображение. Творческий процесс для меня всегда был мучительным.

Картины Марата Буканова являются отражением его мировоззрения. Он часто обращается к теме родного края, изображая степные пейзажи, национальные орнаменты и героев прошлого. Литературные произведения тоже вдохновляют графика. К примеру, под впечатлением от повести Чингиза Айтматова «Материнское поле» он написал одноименную картину. На ней изображена деревенская женщина, которая сидит посреди степи и смотрит вдаль, ожидая своего сына. Она еще не знает, что он погиб на войне…

Муза приходит к Марату Умиртаевичу внезапно, и творческий процесс захватывает его полностью. Так было, например, когда художник работал над серией иллюстраций к казахскому героическому эпосу «Ер Таргын». Семь гравюр, посвященных разным этапам жизни легендарного батыра, он создал буквально за две недели.

– Я применил сложную технику, которая называется «граттаж», – рассказывает Марат Буканов. – Ее принцип – в многослойности. Сначала покрыл холсты белой эмульсией с добавлением специального клея, а потом – тушью. Дальше стал выцарапывать темный слой, в результате чего образовался рисунок. На одной картине я изобразил маленького Ер Таргына с щитом, акцентируя внимание на его физической силе. На другой иллюстрации – батыр со своей избранницей, ханской дочерью Акжунус, которая, несмотря на сословные предрассудки, полюбила простолюдина. Эти работы – самые значимые в моем творчестве. Их выставляли в областном историко-краеведческом музее.

Марат Буканов успешно совмещал творчество и преподавательскую деятельность. В течение 15 лет работал в Карагандинском государственном университете им. Е. Букетова, воспитав за это время десятки талантливых художников.

Кроме того, Марат Умиртаевич получил второе образование и успел освоить новое направление – дизайн. Он член Союза дизайнеров РК и Евразийского союза дизайнеров. Сейчас наш герой много времени посвящает работе, но творчество осталось в его жизни. Он берет в руки простой карандаш, когда этого просит душа.

#Караганда #художник #литература #произведения #иллюстрации

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