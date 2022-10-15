Фото пресс-службы Президента РК
Президент , Международное сотрудничество , Политика

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Туркменистана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, прибывшим в Казахстан с государственным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Переговорам предшествовала официальная церемония встречи президента Туркменистана в резиденции «Акорда».

Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов представили друг другу членов официальных делегаций.

Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны Казахстана и Турменистана.

Затем в Восточном зале состоялась встреча глав государств в узком составе.

Приветствуя президента Туркменистана, лидер Казахстана отметил, что народы двух стран связывают исторические и братские узы, и это имеет большое значение для дальнейшего развития казахско-туркменского сотрудничества.

"Туркменистан является братским для Казахстана государством, у нас общая граница и общая история. Нас связывает много общего в области культуры, гуманитарных связей, и, конечно же, экономические интересы", – сказал президент.

В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов обсудили перспективы развития казахско-туркменского сотрудничества. Особое внимание было уделено расширению торгово-экономического взаимодействия, в том числе в сферах энергетики, транспорта и логистики, промышленности и сельского хозяйства.
 
Сердар Бердымухамедов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение посетить Казахстан и оказанное теплое гостеприимство на казахской земле.

"Это мой первый государственный визит в Республику Казахстан. Мы рассматриваем этот визит как важный этап развития двусторонних связей между нашими странами", – отметил президент Туркменистана.

Он также отметил, что в текущем году отмечается 30-летняя годовщина установления дипломатических отношений.

"За эти годы отношения между двумя странами успешно развивались по самому широкому спектру направлений. Пользуясь этой возможностью, хочу поздравить Вас с этой юбилейной датой", – сказал Сердар Бердымухамедов.

Лидер Туркменистана передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия и добрые пожелания председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

 

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