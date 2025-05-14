«Кайрат» упрочил свое лидерство

Спорт
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Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

В минувшие выходные завершился очередной тур национального первенства по футболу среди команд Премьер-лиги, который несколько изменил положение команд из первой четверки в турнирной таблице.

фото ФК «Женис»

Прежде всего укрепил свои позиции на первом месте действующий чемпион страны алматинский «Кайрат», который добился нелегкой победы в столице над местным «Женисом». Кайратовцы, в отличие от других команд, сыграли еще 9 мая, и у них это был перенесенный матч 20-го тура.

Стартовый тайм алматинцы провели очень хорошо, забив сразу два гола. Первый мяч – с пенальти благодаря усилиям грузинского легионера Гиорги Зария, а второй мяч отправил в ворота белорус Валерий Громыко. После перерыва кайратовец Темирлан Анарбеков, нарушив правила, получил удаление и оставил команду в меньшинстве. За это время с пенальти гол забил испанец Мика. Счет встречи – 2:1 в пользу гостей.

Центральный матч тура также прошел в столице, где «Астана» принимала костанайский «Тобол» и неожиданно проиграла 1:3. Все три гола гости забили в первом тайме: дважды отличился белорусский нападающий Николай Сигневич, и еще один мяч провел марроканец Ахмед Эль-Мессауди. Единственный мяч у хозяев под занавес поединка провел нигериец Джеффри Чинеду.

В Актобе местный одноименный клуб принимал «Елимай» из Семея и победил со счетом 1:0. Единственный мяч у актюбинцев провел Алибек Касым, который вывел свою команду на второе место в турнирной таблице.

В оставшихся поединках были зафиксированы следующие результаты: шымкентский «Ордабасы» на своем поле со счетом 5:0 разгромил кызылординский «Кайсар»; в Талдыкоргане местный «Жетысу» проиграл кокшетаускому «Окжетпесу» – 1:3; в Туркестане «Туран» добился победы над «Атырау» – 1:0; жезказганский «Улытау» на выезде проиграл петропавловскому «Кызылжару» со счетом 1:2.

 

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

  Команда М П Н П М О
1 «Кайрат» 9 7 2 0 23-6 23
2 «Актобе» 8 6 1 1 13-4 19
3 «Астана» 9 5 3 1 15-8 18
4 «Тобол» 8 5 2 1 12-5 17
5 «Окжетпес» 8 4 2 2 11-8 14
6 «Ордабасы» 8 4 2 2 10-7 14
7 «Елимай» 8 4 1 3 11-6 13
8 «Туран» 8 3 2 3 9-8 11
9 «Кызылжар» 8 3 2 3 10-11 11
10 «Женис» 8 0 5 3 3-6 5
11 «Жетысу» 8 0 4 4 2-11 4
12 «Кайсар» 8 0 4 4 5-16 4
13 «Атырау» 10 1 0 9 7-24 3
14 «Улытау» 8 0 2 6 3-14 2

 

 

#Спорт #футбол

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