Прежде всего укрепил свои позиции на первом месте действующий чемпион страны алматинский «Кайрат», который добился нелегкой победы в столице над местным «Женисом». Кайратовцы, в отличие от других команд, сыграли еще 9 мая, и у них это был перенесенный матч 20-го тура.

Стартовый тайм алматинцы провели очень хорошо, забив сразу два гола. Первый мяч – с пенальти благодаря усилиям грузинского легионера Гиорги Зария, а второй мяч отправил в ворота белорус Валерий Громыко. После перерыва кайратовец Темирлан Анарбеков, нарушив правила, получил удаление и оставил команду в меньшинстве. За это время с пенальти гол забил испанец Мика. Счет встречи – 2:1 в пользу гостей.

Центральный матч тура также прошел в столице, где «Астана» принимала костанайский «Тобол» и неожиданно проиграла 1:3. Все три гола гости забили в первом тайме: дважды отличился белорусский нападающий Николай Сигневич, и еще один мяч провел марроканец Ахмед Эль-Мессауди. Единственный мяч у хозяев под занавес поединка провел нигериец Джеффри Чинеду.

В Актобе местный одноименный клуб принимал «Елимай» из Семея и победил со счетом 1:0. Единственный мяч у актюбинцев провел Алибек Касым, который вывел свою команду на второе место в турнирной таблице.

В оставшихся поединках были зафиксированы следующие результаты: шымкентский «Ордабасы» на своем поле со счетом 5:0 разгромил кызылординский «Кайсар»; в Талдыкоргане местный «Жетысу» проиграл кокшетаускому «Окжетпесу» – 1:3; в Туркестане «Туран» добился победы над «Атырау» – 1:0; жезказганский «Улытау» на выезде проиграл петропавловскому «Кызылжару» со счетом 1:2.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА