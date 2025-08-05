Алматинский «Кайрат» принимал на своем поле жезказганский «Улытау» и победил с минимальным счетом 1:0 (гол забил бразильский нападающий Эдмилсон). Надолго ли закрепились алматинцы на вершине турнирной таблицы, мы узнаем совсем скоро, тем более что их основной конкурент – «Астана» – этот тур пропустил в связи с подготовкой к еврокубкам.

К неожиданностям прошедшего уикенда можно отнести домашнее поражение «Актобе» от гостившего у него столичного «Жениса» – 0:2, а также ничью (1:1) «Елимая» на выезде против кокшетауского «Окжетпеса». Обе команды находятся в пятерке лидеров – и вот такая ненужная осечка. Отметим, что актюбинцы совсем недавно завершили выступление в еврокубках, и, судя по всему, у них не самое лучшее настроение. Уже появилась информация, что «Актобе» объявил об уходе российского специалиста Сергея Доронченко с поста спортивного директора клуба, и, возможно, белорусский специалист Вячеслав Левчук также покинет пост главного тренера команды.

В оставшихся поединках тура были зафиксированы следующие результаты: шымкентский «Ордабасы» на своем поле сыграл вничью с «Атырау» – 2:2; костанайский «Тобол» ожидаемо на выезде обыграл петропавловский «Кызылжар»; талдыкорганский «Жетысу» дома с минимальным счетом 1:0 победил туркестанский «Туран».

Также сообщим о возможных соперниках казахстанских команд в еврокубках. В третьем раунде Лиги чемпионов УЕФА «Кайрату» предстоит пройти братиславский «Слован». Если алматинцы это сделают, то в плей-офф их будет ждать один из следующих соперников: «Буде-Глимт» (Норвегия) либо победители пар «Мальме» (Швеция) – «Копенгаген» (Дания); «Лех» (Польша) – «Црвена Звезда» (Сербия); «Лудогорец» (Болгария) – «Ференцварош» (Венгрия) или «Селтик» (Шотландия).

Если «Кайрат» проиграет «Словану», то его ждут победители пар «Хамрун Спартанс» (Мальта) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль); «Мальме» (Швеция) – «Копенгаген» (Дания); «Лудогорец» (Болгария) – «Ференцварош» (Венгрия) или «Янг Бойз» (Швейцария).

Что касается «Астаны», то если в Лиге конференций УЕФА она пройдет швейцарскую «Лозанну», ее соперниками будут «Фиорентина» (Италия); победители пар «Викинг» (Норвегия) – «Истанбул Башакшехир» (Турция); «Ракув» (Польша) – «Маккаби» Хайфа (Израиль); «Сент-Патрикс Атлетик» (Ирландия) – «Бешикташ» (Турция); «Силькеборг» (Дания) – «Ягеллония» (Польша).

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА