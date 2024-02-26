«Кайсар» к сезону готов

В преддверии старта ХХХІІІ чемпионата страны по футболу среди клубов Премьер-лиги в Кызылорде в Доме дружбы состоялась презентация команды. В церемонии представления состава и вручения игровой формы с персональными номерами принял участие первый заместитель акима области Данияр Жаналинов, который передал спорт­сменам слова напутствия от главы региона Нурлыбека Налибаева, отметив, в частности, что «Кайсар» заслуживает быть в списке лучших клубов страны.

– Наша команда с 56-летней историей стала неотъемлемой частью спортивной и социальной жизни региона. Когда-то яркий след в ее становлении оставили легенды казахского футбола Тимур Сегизбаев, Абыль Калымбетов и другие. Выступления кайсаровцев в Кубке обладателей кубков Азии и Лиге Европы УЕФА, а также в составе национальной сборной Казахстана способствовали вовлечению юношей в группы подготовки, в которых сейчас тренируются более 650 детей. Для успешного выступления «Кайсара» создаются необходимые условия, реализуются новые проекты. Так, недавно на левом берегу Сырдарьи началось строительство нового стадиона стоимостью 18 миллиардов тенге, а для развития детского футбола в этом году откроем академию «Кайсара». Это только часть плана общего развития спортивной инфраструктуры региона. В 2023-м у нас распахнули двери девять новых спорткомплексов, строительство еще шести завершится в марте. А через год на левобережье откроют многопрофильный ФОК с плавательным бассейном и Центр настольного тенниса, – отметил Данияр Жаналинов.

«Кайсар» сумел сохранить прошлогодний основной состав и тренерский штаб во главе с Виктором Кумыковым. Известный специалист заверил руководство области и болельщиков, что команда сделает все возможное, чтобы выполнить поставленные перед ней задачи.

– Мы провели три учебно-тренировочных сбора в Турции, команда к сезону готова, – поделился он. – После просмотров усилили слабые позиции. Наши ряды пополнили защитники Руслан Юденков, Аскар Сатышев, полузащитники Думан Нарзильдаев, Георгий Кобуладзе, нападающие Айбар Жаксылыков, Токтар Жангылышбай, Ерсултан Торекул и Марлен Айманов.

Кайсаровцы откроют сезон-2024 двумя домашними матчами: 1 марта – с «Актобе» и 6 марта – с петропавловским «Кызылжаром».