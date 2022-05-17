Казахстан и Финляндия отметили 30-летие со дня установления дипломатических отношений

Нацелены на развитие отношений

По случаю юбилейной даты заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко и посол Финляндии в Казахстане Сойли Мякеляйнен-Буханист провели в здании МИД РК торжественную церемонию обмена поздравительными посланиями от имени руководства двух стран.

В поздравительном письме Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева отмечается, что «за относительно короткий исторический период наши страны смогли стремительно развить двустороннее сот­рудничество». В ответном послании Президент Финляндии Саули Ниинистё передал искренние поздравления по случаю 30-летнего юбилея и пожелал дальнейшего процветания народу нашей республики.

Главы внешнеполитических ведомств Казахстана Мухтар Тлеуберди и Финляндии Пекка Хаавис­то также обменялись взаимными позд­равлениями, в которых выразили готовность к наращиванию партнерства по вопросам международной безопасности.

За три десятилетия наши страны установили тесные политичес­кие, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи.

– Казахстан и Финляндия разделяют приверженность и поддерж­ку многовекторной политике. Эффективная многосторонность очень важна для предотвращения или смягчения геополитических конфликтов, сохранения экологической устойчивости, укрепления гражданского общества и защиты прав человека, – отметил Роман Василенко на встрече в МИД РК.

Два государства успешно сот­рудничают в рамках международных организаций и в первую очередь в ООН и ОБСЕ. В качестве членов Совета ООН по правам человека на 2022–2024 годы Казахстан и Финляндия тесно взаимодействуют по большинству актуальных вопросов международной политики. Казах­станская сторона поддержала председательство Финляндии в ОБСЕ в 2025 году, когда будет отмечаться важная веха – 50-летие Хельсинкского заключительного акта.

Последовательно развивается инвестиционное и торгово-экономическое сотрудничество. По данным МИД РК, по итогам прошлого года Суоми сохранила лидирующую позицию торгового партнера Казахстана среди стран Скандинавского региона (302,7 млн долларов), а также заняла второе место (после Швеции) по объему инвестиций в экономику нашей страны (379,6 млн долларов). Важную роль в развитии двустороннего взаимодействия играет Казах­станско-финская Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству и ее профильные рабочие группы в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства и образования.

Как отметил Роман Василенко, Казахстан представляет собой привлекательное направление для инвестиций, что обусловлено стратегическим расположением нашей страны, благоприятным бизнес-климатом, системой защиты и стимулов для инвесторов, наличием ресурсов. Казахстан также придерживается курса на «зеленое» развитие экономики и привержен задачам защиты окружающей среды.

В этом контексте сотрудничество также представляет большой интерес. Посол Сойли Мякеляйнен-Буханист напомнила, что Финляндия поставила амбициозную цель – стать углеродно-нейтральной страной уже к 2035 году, и финская сторона будет рада поделиться своим опытом и технологиями в этой сфере с Казахстаном.

– Также хочу отметить, что Финляндия как страна – член Европейского союза поддерживает укреп­ление сотрудничества между Казахстаном и ЕС. Думаю, реформы, которые проводятся в Казахстане, дадут нам еще больше возможнос­тей для развития взаимодействия, – отметила дипломат.