Израильские технологии хотят применить при модернизации ирригационных каналов в РК

Водное хозяйство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с председателем правления израильской инвестиционной компании Dan Capital Шимоном Бен Хамо, передает Kazpravda.kz со ссылкой на профильное ведомство

Фото: министерство водных ресурсов и ирригации

Стороны обсудили реализацию совместных проектов по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений в Казахстане. На сегодня израильские инженеры осмотрели 4 водохранилища и дали рекомендации по их реконструкции.

Отдельно стороны обсудили реконструкцию и увеличение объема Ынталинского водохранилища в Жамбылской области. Также министр предложил модернизировать ирригационные каналы Сарысуского района с внедрением современных водосберегающих технологий.



Израильские инвесторы выразили готовность реализовать проект совместно с казахстанскими компаниями. Также иностранная делегация предложила организовать курсы повышения квалификации для специалистов «Казводхоза» в Израиле.🗣

«Дальнейшие обсуждения продолжатся в рамках совместной рабочей группы. Эксперты с обеих сторон рассмотрят техническую составляющую проекта. Также рабочая группа определит направление и тематику курсов повышения квалификаций наших специалистов», – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
#Казахстан #Израиль #водное хозяйство

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Израильские технологии хотят применить при модернизации ирригационных каналов в РК
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