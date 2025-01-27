Израильские технологии хотят применить при модернизации ирригационных каналов в РК

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с председателем правления израильской инвестиционной компании Dan Capital Шимоном Бен Хамо, передает Kazpravda.kz со ссылкой на профильное ведомство

Фото: министерство водных ресурсов и ирригации

Стороны обсудили реализацию совместных проектов по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений в Казахстане. На сегодня израильские инженеры осмотрели 4 водохранилища и дали рекомендации по их реконструкции.



Отдельно стороны обсудили реконструкцию и увеличение объема Ынталинского водохранилища в Жамбылской области. Также министр предложил модернизировать ирригационные каналы Сарысуского района с внедрением современных водосберегающих технологий.





Израильские инвесторы выразили готовность реализовать проект совместно с казахстанскими компаниями. Также иностранная делегация предложила организовать курсы повышения квалификации для специалистов «Казводхоза» в Израиле.

«Дальнейшие обсуждения продолжатся в рамках совместной рабочей группы. Эксперты с обеих сторон рассмотрят техническую составляющую проекта. Также рабочая группа определит направление и тематику курсов повышения квалификаций наших специалистов», – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.