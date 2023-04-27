Казахстан назначит специального торгового представителя в Иране

Об этом стало известно во время встречи премьер-министра РК Алихана Смаилова и президента ИРИ Ибрахима Раиси, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

В ходе встречи Алихан Смаилов передал приветствие главы государства Касым-Жомарта Токаева и отметил, что вопрос развития казахстанско-иранских отношений продолжает занимать особое место в повестке дня нашей страны.

«В настоящее время правительствами двух стран ведется активная работа по практической реализации поставленных на высшем уровне задач. Уверен, что этот год будет отмечен новыми высокими результатами нашего сотрудничества как в двустороннем, так и многостороннем форматах», — сказал премьер-министр.

В частности, в текущем году в Тегеране планируется первое заседание казахстанско-иранской рабочей группы по сельскому хозяйству, которая даст дополнительный импульс развитию сотрудничества между двумя странами в сфере АПК.

Кроме того, для усиления работы в торговом направлении принято решение о назначении специального торгового представителя в посольство Казахстана в Иране.

Стороны обсудили актуальные вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и приграничного сотрудничества, а также реализации совместных инициатив в культурно-гуманитарном направлении.

Ранее в рамках официального визита в Исламскую Республику Иран премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов встретился с первым вице-президентом ИРИ Мохаммадом Мохбером.