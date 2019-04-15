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Казахстан с большим интересом наблюдает за развитием Узбекистана – Токаев
В рамках официального визита в Узбекистан Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в расширенном составе, передает Kazpravda.kz.    

Как сообщает пресс-служба Президента РК, в ходе встречи Касым-Жомарт Токаев передал Шавкату Мирзиееву приветствия и добрые пожелания от Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева и подчеркнул его бесценный вклад в развитие казахстанско-узбекских отношений.

"Во время переговоров в узком формате мы договорились приложить все необходимые усилия для обеспечения преемственности наших отношений и дальнейшего наращивания потенциала двустороннего сотрудничества", – сказал Глава государства.

Президент Казахстана отметил, что такая политика полностью соответствует национальным интересам двух государств, и указал на важность принятого в ходе переговоров решения о поднятии уровня межправительственных комиссий до глав правительств.

"Мы с большим интересом наблюдаем за развитием Узбекистана. Вы достигли впечатляющих результатов, приступив к реформам по целому ряду направлений, в том числе в совершенствовании государственного управления, либерализации экономики, повышении благосостояния населения", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь, Президент Узбекистана особо подчеркнул, что первый государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан в качестве Президента Казахстана свидетельствует о решительной приверженности курсу на последовательное углубление стратегического партнерства между двумя странами.

"Укрепление дружбы и добрососедства с Казахстаном является важнейшим приоритетом внешней политики Узбекистана. Нам с Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым удалось заложить прочный фундамент казахстанско-узбекских взаимоотношений и поднять их на качественно новый уровень", – резюмировал Шавкат Мирзиеев.

Кроме того, во время встречи в широком составе главы государств подтвердили совпадение интересов и позиций по актуальным вопросам двустороннего и международного взаимодействия, в частности, в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, Международного фонда спасения Арала и других структур.

В ходе переговоров стороны также обсудили вопросы обеспечения безопасности, тесного взаимодействия по линии правоохранительных органов, специальных служб и оборонных ведомств, увеличения пассажирских и грузовых перевозок, взаимной торговли, активизации промышленной кооперации.


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