Казахстанка взяла «золото» на международном чемпионате по паратанцевальному спорту

Карагандинка Айгуль Балмагамбетова стала победителем чемпионата Азии и Тихоокеанского региона по паратанцевальному спорту, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области

Фото: акимат Карагандинской области

В составе сборной Казахстана она завоевала золотую медаль в номинации Single women freestyle class 2.

Состязания прошли в столичном Дворце независимости. Участие в нём приняли около 60 спортсменов из Казахстана, Кыргызстана, Тайваня, Японии, Южной Кореи, Мексики.

Паратанцоры выступили в нескольких номинациях. И в одной из них победа досталась воспитаннице школы инвалидного спорта Карагандинской области Айгуль Балмагамбетовой.

Жюри покорило её фееричное выступление в образе Малефисенты.

«К чемпионату готовилась три месяца. Выбрала этот танец для показа, потому что он очень яркий и мощный. Когда поняла, что победила, меня переполнили невероятные эмоции. Соперники все достойные – красивые и сильные. Спасибо моей подруге из Караганды и моему тренеру Кульшум Аталыковой за поддержку!» – говорит Айгуль Балмагамбетова.

Организатором турнира выступила Федерация паратанцев Республики Казахстан при поддержке Всемирной федерации World Abilitysport.